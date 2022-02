As melhores criptomoedas com grande potencial de valorização em 2022

Aqui estão as maiores criptomoedas com grande potencial de valorização em 2022, ordenadas pelo valor total de mercado em dólar, ou seja, a capitalização de mercado. Os dados são do PortalCripto.com.br , em 31 de janeiro de 2021.

Bitcoin ganha todas as manchetes quando as pessoas falam sobre criptomoedas, mas existem literalmente milhares de outras opções quando se trata de criptomoedas. Na verdade, criptos que não são Bitcoin são geralmente considerados “ altcoins ”, ou alternativas ao Bitcoin.

Maiores criptomoedas por valor de mercado





1. Bitcoin (BTC)

Valor de mercado: US$ 700 bilhões

Como o prenúncio da era das criptomoedas, o Bitcoin ainda é a moeda que as pessoas geralmente fazem referência quando falam sobre moeda digital. Seu misterioso criador – supostamente Satoshi Nakamoto – estreou a moeda em 2009 e está em uma montanha-russa desde então. No entanto, não foi até 2017 que a criptomoeda invadiu a consciência popular.





2. Ethereum (ETH)

Valor de mercado: US$ 293 bilhões

Ethereum – o nome da plataforma de criptomoedas – é o segundo nome que você provavelmente reconhecerá no espaço cripto. O sistema permite que você use o ether (a moeda) para executar várias funções, mas o aspecto de contrato inteligente do Ethereum ajuda a torná-lo uma moeda popular.





3. Moeda Binance (BNB)

Valor de mercado: US$ 62 bilhões

A Binance Coin é a criptomoeda emitida pela Binance, entre as maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Embora originalmente criado como um token para pagar por negociações com desconto, o Binance Coin agora pode ser usado para pagamentos, bem como para a compra de vários bens e serviços.





4. Cardano (ADA)

Valor de mercado: US$ 35 bilhões

Cardano é a plataforma de criptomoeda por trás de ADA, o nome da moeda. Criado pelo cofundador da Ethereum, o Cardano também utiliza contratos inteligentes, possibilitando o gerenciamento de identidades.





5. Solana (SOL)

Valor de mercado: US$ 30 bilhões

Lançada em março de 2020, a Solana é uma criptomoeda mais recente e divulga sua velocidade na conclusão de transações e a robustez geral de sua plataforma de “escala da web”. A emissão da moeda, chamada SOL, é limitada a 480 milhões de moedas.





6. XRP (XRP)

Valor de mercado: US$ 29 bilhões

Anteriormente conhecido como Ripple e criado em 2012, o XRP oferece uma maneira de pagar em muitas moedas diferentes do mundo real. O Ripple pode ser útil em transações internacionais e usa um mecanismo sem confiança para facilitar os pagamentos.





7. Terra (LUNA)

Valor de mercado: US$ 26 bilhões

Usando sua moeda Luna, o Terra é uma plataforma que ajuda a apoiar uma série de stablecoins baseadas em moedas reais, como dólar ou euro. O Terra ajuda a estabilizar o preço das stablecoins por meio de vários meios técnicos e também suporta contratos inteligentes.





8. Dogecoin (DOGE)

Preço: US$ 0,1465

Valor de mercado: US$ 19 bilhões

Originalmente criado como uma piada após o surgimento do Bitcoin, Dogecoin leva o nome de um meme da Internet com um cachorro Shiba Inu. Ao contrário de muitas moedas digitais que limitam o número de moedas existentes, o Dogecoin tem emissão ilimitada. Pode ser usado para pagamentos ou envio de dinheiro.





9. Polkadot (DOT)

Valor de mercado: US$ 19 bilhões

Lançado em maio de 2020, o Polkadot é uma moeda digital que conecta a tecnologia blockchain de muitas criptomoedas diferentes. Um cofundador da Ethereum é um dos inventores da Polkadot, e alguns observadores da indústria acreditam que a Polkadot está tentando destronar a Ethereum.





10. Avalanche (AVAX)

Valor de mercado: US$ 16 bilhões

Avalanche é uma plataforma blockchain baseada em contratos inteligentes rápida e de baixo custo, focada na construção de aplicativos descentralizados e facilitando a criação de blockchains personalizados. Seus usuários podem processar transações no token AVAX nativo.