Sob o comando do empresário Dana White, o evento evoluiu, incorporando regras e regulamentações para garantir a segurança dos atletas e promover um esporte mais atrativo para o público. Hoje, o UFC é o ápice do MMA, atraindo milhões de espectadores.

O Ultimate Fighting Championship (UFC) é uma das maiores organizações de artes marciais mistas (MMA) do mundo. Entender como funciona o UFC envolve explorar seu formato, regras, categorias de peso, classificação dos lutadores, e o impacto do esporte como negócio.

Regras e regulamentos

● Decisão das lutas: as lutas podem terminar por: nocaute (KO), nocaute técnico (TKO), finalização (submission), decisão dos juízes (unânime, dividida ou majoritária), interrupção médica, desqualificação ou "no contest" (sem resultado).

● Técnicas permitidas: lutadores podem usar uma combinação de técnicas de boxe, muay thai, jiu-jitsu, wrestling, kickboxing, entre outros. É permitido golpear com socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, além de usar finalizações e quedas.

● Área de combate: as lutas acontecem em um octógono, uma estrutura com oito lados e piso acolchoado. Essa configuração foi escolhida para dar segurança e espaço aos atletas.

● Rounds e duração: as lutas geralmente têm três rounds de cinco minutos, exceto lutas por cinturão e as principais de cada evento (main events), que possuem cinco rounds.

Categorias de peso

O UFC divide seus lutadores em categorias de peso para equilibrar as disputas. Em ocasiões especiais, quando uma luta é muito esperada pelo público ou tem muito potencial de audiência, pode haver uma combinação de pesos.





Na véspera das lutas, os atletas precisam passar por uma pesagem oficial para garantir que estão no limite da sua categoria. É nessa pesagem que acontecem também as encaradas entre os lutadores, fazendo com que esse momento seja bem importante na estrutura de como funciona o UFC.





Atualmente, há 12 divisões: