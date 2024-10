Copa Intercontinental 2024: FIFA confirma datas e locais dos jogos

A FIFA revelou mais detalhes de sua nova competição anual de clubes, a Copa Intercontinental, que começou em 22 de setembro e vai até 18 de dezembro. Os jogos finais do torneio serão realizados em Doha, no Qatar. Os confrontos serão entre os campeões continentais de seis confederações, em cinco partidas. Se você está ansioso pelos gols e jogadas, e está na torcida por algum dos times participantes, é hora de escolher um site de apostas seguras para registrar todos os seus palpites.





Novidades da Copa Intercontinental



A Copa Intercontinental, anunciada em dezembro do ano passado, substitui o Mundial de Clubes, torneio anteriormente disputado por sete equipes. Esta competição, inclusive, também terá um novo formato: será organizada a cada quatro anos – sendo a primeira edição em 2025, nos Estados Unidos, com 32 times participantes.

Disputam a Copa Intercontinental todos os campeões da Conmebol, Concacaf, UEFA, CAF (África), AFC (Ásia) e OFC (Oceania), em um total de seis equipes e cinco jogos. A maioria já está definida:

Real Madrid – Campeão da Champions League da UEFA 2023/24

Pachuca – Campeão da Copa dos Campeões da Concacaf 2024

Al-Ahly – Campeão da Liga dos Campeões da África 2023/24

Al-Ain – Campeão da Champions League Asiática 2023/24

Auckland City – Campeão da Champions League da Oceania 2024

Indefinido – Campeão da Conmebol Libertadores 2024

Curiosamente, entre as principais mudanças da FIFA para a Copa Intercontinental está a distribuição de troféus – em quatro das cinco partidas, apenas o Jogo 1, dos playoffs da Copa África-Ásia-Pacífico, não terá entrega de taça. Ou seja, cada duelo será um desafio individual, algo totalmente novo. O título da Copa Intercontinental será concedido ao vencedor do jogo final.

Outra novidade é a mudança de patamar do campeão sul-americano e do campeão europeu na Copa Intercontinental 2024. Por decisão da FIFA, a Copa Intercontinental terá sempre como um dos finalistas o campeão vigente da Uefa Champions League – e neste ano foi o Real Madrid. Já o vencedor da Libertadores 2024, ainda indefinido, jogará a competição a partir das quartas de final. No antigo Mundial de Clubes, os dois representantes disputavam a partir das semifinais.





Calendário de jogos:



Playoff da Copa África-Ásia-Pacífico



Jogo 1: Al-Ain x Auckland City (22 de setembro)

Al-Ain, campeão asiático, venceu por 6 a 2 o Auckland City, atual campeão da Champions League da Oceania. O jogo foi disputado na casa do Al-Ain, nos Emirados Árabes Unidos.

Jogo 2: Al-Ain x Al-Ahly (29 de setembro)

O time dos Emirados Árabes, Al-Ain, atual campeão da Champions League da Ásia e vencedor do Jogo 1, terá como próximo adversário ao Al-Ahly, do Egito. A partida será sediada no Cairo, capital do Egito.



Clássico das Américas



Jogo 3: Pachuca x Campeão da Libertadores 2024 (11 de dezembro)

O time campeão da Conmebol Libertadores jogará no dia 11 de dezembro, contra o Pachuca, vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf. Os brasileiros Atlético-MG e Botafogo, o argentino River Plate e o uruguaio Peñarol são os semifinalistas da Libertadores 2024. Doha, no Qatar, receberá a partida.



Copa Challenger



Jogo 4: vencedor do Jogo 2 x vencedor do Jogo 3 (14 de dezembro)

Do confronto entre Al-Ain x Al-Ahly sairá o adversário que enfrentará o campeão da Conmebol Libertadores 2024 ou o Pachuca, do México. O confronto também acontecerá em Doha (Qatar).



Copa Intercontinental da FIFA