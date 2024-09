Sob pressão, Flamengo busca classificação para a semifinal da Libertadores

Nem o menos otimista torcedor rubro-negro poderia imaginar que o Flamengo teria que vencer o Peñarol por dois gols de diferença fora de casa para seguir vivo na Libertadores. Mas é justamente este o panorama do time para o confronto desta quinta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), em Montevidéu.







A surpreendente derrota na semana passada por 1 a 0 em pleno Maracanã obriga o Flamengo a uma missão nada fácil: vencer o Peñarol por dois gols de diferença, diante de um público de 40 mil pessoas que vai lotar o estádio Campeón del Siglo. Em caso de vitória por um gol, o rubro-negro leva a disputa para os pênaltis para definir quem vai para as semifinais.

O Flamengo encara a partida como a mais importante do ano, já que uma eliminação precoce na Libertadores instalaria uma crise na Gávea, principalmente em cima do técnico Tite. A delegação rubro-negra viajou com um grande apoio da torcida no aeroporto, mas também com muitas cobranças por um futebol mais competitivo, algo que faltou na primeira partida.





O trabalho do treinador tem sido bastante contestado, principalmente pela queda de rendimento da equipe nos últimos jogos. O alto número de lesões tem atrapalhado o desempenho, mas é consenso geral que pelo elenco o Flamengo teria que jogar melhor.





O time se distanciou da briga pelo título do Brasileiro e está na semifinal da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Corinthians. Mas a Libertadores é prioridade máxima no clube.





