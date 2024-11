Críticas aos jogos onlines se misturam com interesse econômico

O ponto de vista que poucas dessas pessoas entende está relacionado aos jogos ilegais, eles existem e movimentam milhões às escuras, como aponta o Boletim de Notícias Lotéricas. “O jogo ilegal no Brasil movimenta quase o dobro que os R$ 14.5 bilhões dos jogos oficiais, se somados os R$ 13,8 bilhões das loterias da Caixa Econômica Federal, R$ 400 milhões das Loterias Estaduais e R$ 300 milhões do turfe, sem nenhuma contrapartida destes recursos para o Estado e para a sociedade” .

Diferente do ponto vista dos formadores de opinião empresários, é comprovadamente favorável à liberação dos cassinos, bingos e outros jogos de azar para a geração de empregos, renda, elevação do turismo e novo campo de entretenimento.

Utilizando as polêmicas recentes, diversas opiniões têm sido divulgadas sobre a liberação dos cassinos físicos e críticas aos cassinos online. Elas misturam inverdades com intenção econômica, principalmente quando vindas de responsáveis por grandes empresas.

Os jogos online estão em sua melhor fase, em total crescimento e recente regulamentação no Brasil. Os jogos de azar disponíveis nas plataformas online foram oficializados a pouco e uma regulamentação rígida entra em vigor em 2025, enquanto isso as publicidades veiculadas das empresas dominam a internet.

Ponto de vista da opinião pública

Utilizando o sistema do Monitor do Debate Público do Iesp-Uerj e divulgado no Congresso em Foco, foram colhidas as opiniões de brasileiros previamente selecionados. O resultado indica a falta de consenso sobre o assunto, metade dos entrevistados são contra e os demais a favor. De acordo com a opinião pública, as operações ilegais, vício em jogo e liberação apenas para gerar impostos são as maiores preocupações.





Todas as considerações citadas são importantes e também preocupam os líderes votantes, por isso o projeto recebe emendas com soluções antes de sair do papel. As operações ilegais, como lavagem de dinheiro, eram realidade no passado com os bingos, mas com leis rígidas e controle policial deverão ser controladas.





A ludomania, segunda maior preocupação da opinião pública, tem pequena possibilidade de ocorrer, como afirmam os psiquiatras especializados no assunto, mas ainda assim o projeto de lei prevê a educação dos jogadores e avisos frequentes, até mesmo da empresa que disponibiliza os jogos.





Obviamente o PL oferece um lado atrativo para arrecadação de impostos, ainda mais em um momento de dificuldade financeira nos cofres públicos, mas a aprovação só virá após muita discussão e considerações sobre o melhor para os brasileiros.





De forma geral, a regulamentação dos cassinos tem tudo para oferecer entretenimento, arrecadação, fomentação do turismo e empregos, desde que possua um controle operacional previsto no PL. Seguindo o exemplo de países conhecidos por seus cassinos, os problemas podem ser contornados com soluções especialmente idealizadas para o país.