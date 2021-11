Cuidados nas compras online para a Black Friday e além

Com mais uma Black Friday – e as promoções na semana anterior e posterior - e devido ao grande volume de vendas que ocorre nessa data, o número de pagamentos online cresce e juntamente com eles as fraudes ou golpes.

Os golpes nessa época são bastante comuns e não estão somente relacionados às formas de pagamento, portanto uma série de providências devem ser tomadas quando formos fazer pagamentos online, ainda mais especificamente nessa data.

Aquelas pessoas que esperaram esta oportunidade para adquirir algum bem a um preço mais camarada devem estar atentas. Alguns pontos importantes devem ser observados com muita atenção.

Vejam as nossas dicas:



Utilize métodos seguros de pagamento

Na altura em que for realizar o pagamento, com certeza o método mais seguro é utilizar o seu cartão de crédito virtual. As operadoras oferecem essa possibilidade para compras online. Esse tipo de cartão tem uma numeração e código diferentes do cartão físico e pode ser utilizado apenas algumas vezes, isso dependerá de cada operadora.

Depois de algum tempo ele é alterado novamente. Outro detalhe é apagar do site onde comprou o número do seu cartão de crédito.

Muitos sites oferecem a possibilidade de deixar registrado o cartão para facilitar suas próximas compras, não aceite essa condição e apague seus dados.

O uso de Bitcoins também é seguro, afinal a chave dada pela carteira é apenas sua e a transação fica registrada usando a tecnologia Blockchain. Por exemplo, há muitas casas de apostas que aceitam Bitcoin: https://bithound.io/pt-br/casas-de-apostas-bitcoin/

A razão para isso é essa segurança e facilidade para fazer uma transferência. Por isso use senhas fortes, não compartilhe sua chave com ninguém e mantenha sua carteira em sites seguros. Fazendo isso o uso de criptomoedas é tão seguro como o de outras formas de pagamento.

Caso você tenha preferência por utilizar uma transação instantânea como, por exemplo, o Pix ou mesmo o boleto, os cuidados também devem ser redobrados. Confira atentamente se o CNPJ é mesmo da loja e se os valores estão de acordo com sua compra.



Durante a Black Friday somos bombardeados com ofertas de todos os tipos, mas precisamos estar atentos aos preços praticados pelas lojas. Tudo bem que é normal encontrarmos grandes descontos, contudo desconfie se o produto está com um preço totalmente fora da realidade ou quase de graça.

Certos sites criados unicamente com o objetivo de aplicar golpes costumam utilizar essa estratégia para simplesmente roubar as suas informações pessoais e os seus dados financeiros.

Devemos estar atentos à segurança do site que estamos comprando, para isso basta observar a existência de um cadeado na barra de endereços. Ele garante a segurança desse site evitando qualquer vazamento de dados.

Olhe também se o endereço está correto, muitos golpistas costumam espelhar os sites dos grandes magazines para enganar o comprador.

Um fator de credibilidade para as melhores casas de apostas esportivas no Brasil é apresentar certificados, prêmios e até a licença para operar em destaque. Procure comércios que tenham esses “selos” de qualidade.



Acompanhe os preços com antecedência

Uma das queixas mais recorrentes que podemos encontrar nos sites de reclamação diz respeito à propaganda enganosa, quando, infelizmente, uma grande quantidade de lojas oferece falsas promoções onde elas aumentam o preço para depois “dar” grandes descontos ou mesmo ofertar produtos que já estão fora de linha.

O melhor caminho para escapar dessas promoções desonestas é acompanhar o preço do produto que pretende adquirir com um ou dois meses de antecedência. No momento do Black Friday você vai ter a certeza de que está adquirindo o produto realmente com desconto.



Outros cuidados