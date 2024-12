Dominando o Formulário I-130: Um guia passo a passo para petições familiares

Uma parte fundamental do processo de imigração baseado em família do USCIS envolve o preenchimento da Petição para Parente Estrangeiro, também conhecida como Formulário I-130 . Nesta postagem do blog, discutiremos as regras mais importantes que você precisa saber antes de enviar este formulário de imigração.



Taxa do Formulário I-130

O arquivamento de uma petição de imigração para um parente incorrerá em certos custos. Em particular, a taxa de arquivamento atual para o formulário I-130 é de $ 625- $ 675, que é paga ao US Citizenship and Immigration Services. Essa taxa deve ser paga como um pagamento único ao arquivar a petição e não é reembolsável, mesmo se a petição for rejeitada. Essa taxa pode ser paga usando cheque, ordem de pagamento ou cartão de crédito por meio do formulário G-1450 ao pagar com cartão de crédito.

Isso também significa que se você estiver protocolando várias petições ao mesmo tempo, por exemplo, para um cônjuge e para um filho, taxas separadas devem ser pagas para cada Formulário I-130. Você pode esperar ter despesas adicionais, como serviços jurídicos, tradução e taxas de obtenção de documentos civis (se necessário).



O formulário I-130 foi aprovado, o que vem a seguir

Depois que seu Formulário I-130 for aprovado, o beneficiário (membro da família sendo patrocinado) não recebe um green card automaticamente. Aqui está o que acontece em seguida:



1. Se o seu parente estiver nos EUA :

• Se o patrocinador for cidadão dos EUA, certos membros da família podem registrar os seguintes formulários de imigração no USCIS:

i. Formulário I-485 , Pedido de Registro de Residência Permanente ou Ajuste de Status ii. Formulário I-864 , Declaração de Apoio nos termos da Seção 213A da INA iii. Formulário I-765 , Pedido de Autorização de Emprego iv. Formulário I-131 , Pedido de Documentos de Viagem, Documentos de Liberdade Condicional e Registros de Chegada/Partida v. Formulário I-693 , Relatório de Exame Médico de Imigração e Registro de Vacinação



2. Se seu parente estiver fora dos EUA:

• O caso prossegue para o Centro Nacional de Vistos para Processamento Consular, onde o Formulário DS-260 deve ser enviado eletronicamente

• Seu parente será então chamado para uma entrevista em um consulado dos EUA

• Se aprovado, eles receberão um visto de imigrante que lhes permitirá se mudar para os Estados Unidos como residentes permanentes.



Tempos de espera:

• A duração depende da categoria de imigração. Algumas categorias veem tempos de processamento mais longos, enquanto parentes imediatos de cidadãos dos EUA (cônjuges, filhos menores de 21 anos e pais) não precisam esperar que sua data de prioridade fique em dia.