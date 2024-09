Mundial de Clubes 2025: tudo o que você precisa saber sobre o novo formato do torneio

A competição, que já foi conhecida como Copa Intercontinental – apesar de ter sido apenas um duelo entre o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Copa Libertadores com partidas de ida e volta nos dois continentes, de 1960 a 1979 – sofreu múltiplas alterações. Porém, o evento que ocorrerá em 2025 pretende apresentar as mudanças mais drásticas de todos.

Considerado um dos eventos de futebol mais importantes do mundo, o Mundial de Clubes está previsto para ser disputado de 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. As cidades e estádios onde os jogos serão realizados ainda não foram anunciados pela FIFA. Assim como a Copa do Mundo, o torneio será realizado a cada quatro anos, com Austrália e Nova Zelândia interessadas em sediar a edição de 2029.

O novo formato do Mundial de Clubes inclui alguns ajustes importantes:



A partir de 2025, o Mundial de Clubes terá 32 seleções – o que ampliará sua duração – com formato de eliminação direta. A estrutura do torneio de futebol começará com todas as equipes jogando uma única partida e, caso termine empatada, será disputada na prorrogação.





Se o hipotético empate não for resolvido, serão disputados pênaltis. As partidas de quinto e terceiro lugar não têm possibilidade de prorrogação, mas irão diretamente para os pênaltis em caso de empate.





O que está definido também é o tamanho dos campos e o tipo de grama, no mesmo padrão da Copa do Mundo: 105 metros por 68 metros, e todos com gramado natural.





A FIFA ainda vai anunciar a data do sorteio dos grupos e como será a divisão dos potes e definição dos cabeças de chave. Um novo troféu será desenhado especialmente para o novo Mundial de Clubes, diferente do que era utilizado na versão anual do evento.





Até agora, 30 dos 32 times participantes são conhecidos, entre eles, três clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense e Palmeiras – podendo haver mais um classificado, caso Botafogo, São Paulo ou Atlético Mineiro ganhem a atual edição da Libertadores.