Brasil realiza preparativos finais antes de partir para o Qatar

O Brasil está se preparando para o Qatar 2022 no campo de treinamento do clube Juventus e seu treinador Tite explicou porque a Seleção escolheu a Continassa para treinar antes da Copa do Mundo.





"Temos uma diretriz na preparação da equipe brasileira, sempre buscamos a excelência. E aqui é uma questão de preparação para uma Copa do Mundo em um lugar de primeira classe", disse Tite na segunda-feira (14 de novembro). "O centro de treinamento do clube Juventus oferece isto, além das instalações logísticas".

O Brasil está utilizando o J-Hotel, também de propriedade do Juventus, que fica ao lado de seu campo de treinamento e tem acesso direto ao campo. Os jogadores brasileiros permanecerão no J-Hotel até 20 de novembro, quando tomarão seu voo para o Qatar.

Três jogadores da Juventus, Danilo, Bremer e Alex Sandro, foram convocados por Tite entre os 26 de seus jogadores em treinamento.





Na quarta-feira (dia 16 de novembro), Marquinhos se juntou aos preparativos da equipe. O futebolista joga como defensor no PSG, clube da Primeira Liga francesa, que ele capitaneia. Ele é justamente visto como um dos melhores defensores de sua geração. Normalmente o zagueiro central, ele também pode desempenhar o papel de lateral-direito ou meio-campista defensivo.

Marquinhos chegou ao campo de treinamento com um pequeno problema muscular, mas participou da metade da sessão de treinamento no campo.





Também na quarta-feira, o meio-campista Bruno Guimarães precisou de atendimento médico após um tackle de Fabinho que arrancou uma de suas botas, mas pôde continuar. O jogador de 25 anos marcou um dos gols da sessão de treinamento após o incidente.





Os cinco times campeões mundiais, buscando seu primeiro título dos campeões em duas décadas, jogarão sua partida de abertura em 24 de novembro enfrentando a Sérvia. O Brasil também enfrenta Camarões e Suíça no Grupo G.