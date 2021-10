A arte de ensinar e de aprender: rotina de professores é de ensino e aprendizado

Pegar na mão do aluno e auxiliar na produção das primeiras letras é parte do processo de alfabetização. O profissionalismo, a afetividade e o desejo de ver o êxito movem os educadores. Seja na alfabetização, seja na orientação de uma dissertação de doutorado, o professor possui papel ímpar em todas as etapas do processo.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A professora Luciana Cogo atua na rede municipal de ensino há 18 anos e se sente realizada. "Desde a infância eu sonhava em ser professora e me sinto realizada, pois o sonho de criança se concretizou e me tornei professora", declara. Cogo considera a capacidade de transmitir o que sabe um privilégio e um dom de Deus. "Ao passar o conhecimento aos meus alunos, me sinto realizada em fazer parte do processo da alfabetização, sabendo que marcará a vida deles para sempre", reflete.

Continua depois da publicidade









Docente das séries iniciais, idade de seis a dez anos, Cogo relata que cursou Magistério no IEEL, depois a faculdade Normal Superior no Instituto de Educação Mãe de Deus, também tem pós na área da Educação Especial pela UNOPAR, Psicopedagogia Clínica e Institucional, e AEE - Atendimento Educacional Especializado ofertado pela Secretaria de Educação de Londrina.





Para quem pensa em ser professor, avalia: "Eu diria que é uma escolha brilhante, pois trabalhar com as crianças é a realização de um sonho. Pois entendemos que o trabalho na área da Educação depende do comprometimento da pessoa". Acerca do suporte para trabalhar e ensinar, considera que nos dias atuais as ferramentas que são oferecidas pela Secretaria de Educação são diversas e enxerga que a cada ano que passa o ensino tem avançado com investimentos e cursos dados pela prefeitura de Londrina.

Continua depois da publicidade





Leia mais em: https://www.folhadelondrina.com.br/folha-cidadania/a-arte-de-ensinar-e-de-aprender-3116796e.html