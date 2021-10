A forte influência da UEL nas vocações de Londrina

Uma universidade do porte e importância da UEL (Universidade Estadual de Londrina) influencia de forma muito positiva as cidades que fazem parte da sua área de abrangência. Na setor artístico e cultural, as marcas que a UEL imprimiu em Londrina são muito fortes, como mostra texto sobre os também 50 anos da Casa de Cultura da UEL.



Um outro viés de desenvolvimento muito importante para a cidade está na área da construção civil, com uma colaboração importante da UEL na formação dessa mão de obra de “exatas”. O curso foi criado em 1971, e implantado em 1972, ou seja, praticamente nasceu com a instituição e para o presidente do Sinduscon Paraná Norte, Sandro Marques de Nóbrega – também formado em engenharia pela UEL – foi um divisor de águas para a construção civil, não só em Londrina, mas em toda a região Norte do Paraná.



