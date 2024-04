Concurso Nacional Unificado libera cartão de confirmação

Mais de 15 mil candidatos estão inscritos para o concurso da Prefeitura de Rolândia

A secretaria de Administração de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) informa que 15.484 candidatos estão com as inscrições homologadas e vão fazer as provas do concurso público que vai contratar 236 servidores em 55 cargos.