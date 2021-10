Cerca de 90% dos alunos da rede municipal de Londrina aderem ao ensino presencial

Desde o início deste mês, alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de Londrina estão tendo aulas 100% presenciais.

Além deles, as crianças de zero a três anos também estão autorizadas a ir até as creches em sua totalidade, no entanto, ao invés de integral, a permanência é durante meio período. As demais turmas têm aulas por meio de revezamento, em que metade dos estudantes vai uma semana e o restante na seguinte.



Levantamento da secretaria municipal de Educação aponta que cerca de 90% dos meninos e meninas que têm direito de ir presencialmente às unidades – seja por revezamento ou totalmente - resolveram frequentar as instituições.





A rede conta com aproximadamente 45 mil estudantes. “Fazemos uma avaliação positiva deste percentual. Não tivemos que fechar nenhuma escola por conta da Covid-19, apesar de ser uma possibilidade que consta no plano de biossegurança”, pontuou Maria Tereza Paschoal de Moraes, responsável pela pasta.

