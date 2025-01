Alunos da rede estadual do Paraná vão receber material escolar em 2025

O Governo do Paraná anunciou distribuição gratuita de kits escolares para todos os alunos da rede estadual de ensino a partir de 2025. A iniciativa será conduzida pela Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação) e beneficiará mais de 910 mil estudantes, com um investimento superior a R$ 43 milhões.





Os kits serão enviados diretamente às escolas, sendo entregues aos alunos a partir do início das aulas, em 5 de fevereiro. A proposta abrange alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos), além das escolas indígenas que oferecem o Ensino Fundamental I, que são de responsabilidade do Estado.

“Nosso objetivo é garantir que todos os alunos tenham acesso ao que precisam para aprender, independentemente de onde estejam. Essa medida não apenas alivia os pais de um custo significativo, mas também promove equidade no acesso à educação”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.





O secretário destacou, ainda, que a iniciativa é uma forma de incluir e valorizar os estudantes das redes urbanas e rurais, nivelando as condições de aprendizado desde o primeiro dia letivo.

Cada kit foi planejado para atender às necessidades pedagógicas específicas de cada etapa escolar. Alunos do Fundamental II receberão itens como cadernos universitários, régua e lápis de cor. Já os estudantes do Ensino Médio e EJA terão materiais que incluem cadernos universitários, canetas esferográficas e réguas.





Nas escolas indígenas do Fundamental I, os kits foram adaptados para estimular a criatividade, com itens como giz de cera, canetinhas hidrográficas e tesoura sem ponta.

“O Paraná é referência nacional em educação, e esta é mais uma prova do nosso compromisso com as famílias e os estudantes da rede pública. Para muitas famílias, especialmente as com vários filhos, a compra do material escolar é um peso significativo no orçamento. Entregando os kits, damos um suporte essencial e garantimos que todos os alunos comecem o ano com igualdade de condições”, completou o secretário Roni Miranda.