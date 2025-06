Antes do vestibular: os 4 erros que quase todo mundo comete – e o acerto que salva

A preparação para o vestibular é uma jornada longa, envolvendo anos de estudos e meses inteiramente dedicados a exercícios específicos. Todo o tempo dedicado às provas não pode correr o risco de ser desperdiçado diante de pequenos erros, muito comuns para os estudantes que não contam com acompanhamento intenso.





Identificar possíveis “armadilhas” com antecedência pode ser decisivo na conquista da tão aguardada vaga na universidade. Confira quais são os principais erros na hora de organizar seus estudos e prestar o vestibular, além de dicas de como evitá-los.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





1. Estudar sem estratégia





O primeiro equívoco é estudar sem um planejamento definido. Avaliar seus pontos fracos e fortes, organizar a rotina de acordo com a realidade, revisões constantes e entender a aplicação da prova são pontos que merecem atenção do candidato desde o primeiro dia de estudos.

Publicidade





2. Falta de exercícios práticos





Estudar apenas a teoria e não resolver questões relacionadas à prova que será prestada é um erro que pode custar caro. Os vestibulares têm estilos próprios e padrões que só são percebidos na prática, resolvendo centenas de questões de edições anteriores.

Publicidade





3. Não se preparar para a redação





Os vestibulares são divididos entre provas objetivas e discursivas. O grande foco nas primeiras ao longo dos anos pode deixar de lado práticas e estudos importantes sobre as redações. O vestibular da UFPR (Universidade Federal do Paraná), por exemplo, dedica uma fase inteira à realização de provas discursivas pertinentes ao curso escolhido. Com um hiato menor que dois meses entre as fases, o tempo curto de preparo focado nas redações pode comprometer a nota final.

Publicidade





4. Não contar com revisão





Semelhante à falta de exercícios práticos, estudar sem a devida revisão pode causar ainda mais confusão na mente do aluno. O acompanhamento adequado por professores pode ser o diferencial para esclarecer dúvidas e abrir novos caminhos no preparo para as provas. Muitas vezes, a personalização das etapas de revisão é necessária, concentrado esforços no domínio das disciplinas.

Publicidade





O maior acerto é ser Positivo





Todo preparo para o vestibular é importante, e o Curso Positivo oferece a solução para quem quer conquistar os melhores resultados. O mais tradicional e reconhecido curso preparatório paranaense apresenta o Positivo Express, o semiextensivo turbinado. Disponível nas modalidades presencial e online, o aluno pode participar do curso de qualquer lugar do Brasil e se preparar para os maiores vestibulares do Paraná e de Santa Catarina.

Publicidade