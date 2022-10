Após dois anos, universidade retoma feira de cursos e profissões presencial em Londrina

Depois de dois anos de atividades remotas em razão da pandemia de Covid-19, o Planeta PUCPR, tradicional feira de cursos e profissões da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), retorna à presencialidade em 2022. Em Londrina, o evento será nesta quinta-feira (6).







“Há mais de vinte anos, o Planeta PUCPR vem incentivando as pessoas a tomarem as melhores decisões sobre o seu futuro. Com o passar dos anos, o evento foi se aprimorando e hoje a PUCPR Câmpus Londrina apresenta aos futuros universitários um ambiente que fomenta a inovação e valoriza a pluralidade de ideias", afirma Nádina Moreno, diretora do Câmpus Londrina.

A PUCPR conta com graduações nas modalidades presencial e EAD (Educação a Distância). A universidade é considerada a melhor instituição de ensino superior privada do Paraná e uma das melhores do Brasil, de acordo com o ranking da Times Higher Education, revista inglesa referência em Educação.





No Planeta PUCPR, os participantes poderão tirar dúvidas sobre projetos de pesquisa, bolsas, financiamento e internacionalização.

