Biblioteca de Londrina inicia discussão de obras literárias exigidas no vestibular da UEL

O projeto “Literatura na Biblioteca” inicia, na próxima segunda-feira (4), sua oitava edição consecutiva. Voltada para estudantes que se preparam para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL), a iniciativa promove palestras e debates literários sobre as obras exigidas no processo seletivo.





A programação é gratuita e aberta ao público, com encontros semanais realizados sempre às segundas-feiras, das 18h30 às 20h, na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza (Avenida Rio de Janeiro, 413).





Para participar, basta comparecer ao local no horário das atividades e realizar a inscrição presencialmente. Não é necessário se inscrever com antecedência. As discussões serão conduzidas por um grupo de mediadores formado por mestrandos do Programa de Estudos Literários da UEL.





A programação terá início com a análise do álbum musical “Cabeça Dinossauro”, terceiro disco de estúdio da banda Titãs, lançado em 1986. Nos encontros seguintes, que se estendem pelos meses de agosto e setembro, serão debatidas as seguintes obras: “Melhores Poemas” (Fernando Pessoa); “O Seminarista” (Bernardo Guimarães); “Torto Arado” (Itamar Vieira Junior); “O Rei da Vela” (Oswald de Andrade); “Cartas Chilenas” (Tomás Antônio Gonzaga); “Chove Sobre Minha Infância” (Miguel Sanches Neto) e “Niketche” (Paulina Chiziane).





Senso crítico e reflexivo

Segundo a diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Leda Maria Araújo, a ação busca estimular o hábito da leitura e desenvolver habilidades críticas entre os participantes. “A literatura é um instrumento poderoso de comunicação e conhecimento. Sua leitura não só amplia o repertório cultural como também desenvolve o senso crítico e reflexivo, tão essenciais para a formação dos jovens. Nesse contexto, o projeto ‘Literatura na Biblioteca’ tem um papel fundamental, pois promove o contato direto com obras e autores exigidos no vestibular da UEL, contribuindo de forma prática e acessível para a preparação dos estudantes e o fortalecimento do hábito de leitura”, afirmou.

A iniciativa é realizada desde 2017, pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Bibliotecas, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras, da Universidade Estadual de Londrina (PPGL/UEL).





Foto: Reprodução/N.Com

Inscrições abertas para vestibular

O vestibular da UEL terá fase única, com aplicação da prova de Conhecimentos Gerais e Redação no dia 26 de outubro.Serão 60 questões objetivas e uma proposta de redação, com duração de cinco horas. No dia seguinte, 27 de outubro, será aplicada a prova de Conhecimentos Específicos, com nove questões discursivas e duração de três horas.

Antes da fase única, no dia 14 de setembro, será aplicada a Prova de Habilidades Específicas (PHE), voltada exclusivamente aos candidatos inscritos nos cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música. As inscrições para o vestibular seguem abertas até o dia 14 de agosto.





Programação do Literatura na Biblioteca:





= Data: 04/08

Obra: Cabeça dinossauro – Titãs

Palestrantes: Jéssica dos Santos e Vitória Ferreira

= Data: 11/08

Obra: Melhores poemas – Fernando Pessoa

Palestrantes: Eloisa dos Santos e Natália Nunes

= Data: 18/08

Obra: O seminarista – Bernardo Guimarães

Palestrantes: Beatriz Santos e Kelvin Mendes

= Data: 25/08

Obra: Torto arado – Itamar Vieira Junior

Palestrantes: Maria Fernanda de Assis – Izabelle Nóbrega

= Data: 01/09

Obra: O rei da vela – Oswald de Andrade

Palestrantes: Gabriella Barbari e Laura Lugão

= Data: 08/09

Obra: Cartas chilenas – Tomás Antônio Gonzaga

Palestrantes: Athalya Quinaglia e Jamila Zahara Juny

= Data: 15/09

Obra: Chove sobre minha infância – Miguel Sanches Neto

Palestrantes: Vitória Marinho e Matheus da Silva

= Data: 22/09

Obra: Niketche: uma história de poligamia – Paulina Chiziane

Palestrantes: Giovana Oliveira e Giulia Armagno Liuti





