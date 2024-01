Biblioteca Infantil oferece programação de férias durante janeiro

Instituição particular

Incentivo a alunos do ensino médio deve ser liberado a partir de março

Entre outras atrações, a programação contará com oficinas práticas, contação de histórias e atividades de desenho. Segundo a diretora de Bibliotecas da SMC, Leda Araújo, a iniciativa é realizada todos os anos, a fim de despertar o interesse das crianças pela leitura e, consequentemente, pela literatura. “São atividades diversificadas para atender ao trabalho educacional e proporcionar um momento de recreação, reflexão de valores e brincadeiras para as crianças”, sublinhou.

A iniciativa começará na próxima terça-feira (16) e se estende até o dia 26 de janeiro (confira a agenda abaixo). Todas as atividades serão gratuitas e realizadas na Biblioteca infantil, localizada na Praça 1º de Maio, Centro, ao lado da Concha Acústica.

A SMC (Secretaria Municipal de Cultura), por meio da Diretoria de Bibliotecas, realiza neste mês uma programação especial de férias, com o objetivo de promover a formação de jovens leitores em Londrina.

Desde o ano de 2012 a oficina foi pensada e colocada em prática. Desde então, vem realizando trabalhos com pais ou responsáveis, educadores e com as próprias crianças. Segundo Grandini, é muito importante que essas ações também envolvam quem está próximo às crianças, porque isso ajuda a compreender o papel da poesia na imaginação.





PROGRAMAÇÃO

·16/01, às 10h: oficina de Versos Fantásticos com Valdir Grandini





·17/01, às 9h30: contação de história sobre os livros “3 pernas” e “Pintinho Fofinho” e oficina de jogo de tabuleiro com mediação de Tiago da Fonseca

·18/01, às 10h: oficina “O Livro é o Melhor Remédio”, sobre a obra “A caixa de Pandora”, com Leda Araújo e Lusenir de Oliveira





·22, 24, e 26/01, das 14h às 16h: oficina de criação e produção de histórias em quadrinhos com o professor Eloyr Pacheco





·23/01, às 9h30: contação de história sobre o livro “A Semente da Verdade” e confecção de um planner. Evento conduzido por Val Irene. Texto: Luiza Arlindo, sob supervisão dos jornalistas do Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina.