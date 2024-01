Cultura confirma que Carnaval de Londrina vai acontecer no CSU

Um ofício assinado pelo secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, confirma que o Carnaval de Rua de Londrina será realizado no CSU (Centro Social Urbano), o Buracão da Vila Portuguesa. A FOLHA teve acesso ao documento na noite desta quinta-feira (11).





Trata-se de uma resposta de Pellegrini a um ofício do vereador Jairo Tamura (PL), encaminhado na quarta-feira (10) para a Prefeitura de Londrina. O parlamentar externou a preocupação com a informação de que a folia seria no Anfiteatro do Zerão, na zona central da cidade, e pedia que outro local fosse considerado.

O principal ponto de Tamura é que o Carnaval de 2023, que foi realizado no Jardim Botânico, gerou reclamações de moradores da região. Como deve mobilizar cerca de 30 mil foliões, ele avaliou que o Zerão não era adequado.





“Se nós utilizamos a verba pública do Promic [Programa Municipal de Incentivo à Cultura], que seja utilizada em um local que seja mais específico para esse tipo de evento. Lugar com segurança para aquelas pessoas que gostam do Carnaval, mas não esse local. Esse ofício vai para repudiar e para que não seja o Anfiteatro do Zerão o palco do Carnaval 2024”, disse o vereador em um vídeo compartilhado.





Apesar da sinalização do parlamentar, a Prefeitura de Londrina reforçou ao longo do dia que o local não seria o Zerão e que o martelo ainda não havia sido batido. Tanto que convocou a imprensa para Pellegrini anunciar, nesta sexta-feira (12), a programação, onde será e quais serão as atrações da festa.





