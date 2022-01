Cadastro para matrícula escolar de novos alunos abre na segunda

A partir da próxima segunda-feira (10), a SME (Secretaria Municipal de Educação) vai disponibilizar o cadastro para a matrícula escolar de novos alunos para a rede municipal de ensino e de transferências dos estudantes do P4 ao 5º ano. Os pais e responsáveis pelas crianças precisam acessar o site da Prefeitura e clicar no banner azul escrito “Cadastro alunos novos e transferência P4 a 5º ano”, para fazer a solicitação.

O número de protocolo gerado ao final do preenchimento do formulário deve ser anotado e guardado. Caso na família tenha mais de uma criança, os adultos devem realizar um cadastro para cada aluno.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, lembra que, neste momento, nenhuma solicitação de matrícula deve ser realizada diretamente nas escolas ou nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados à Prefeitura de Londrina. “É importante ressaltar que os encaminhamentos serão realizados de acordo com vagas existentes nas unidades de abrangência do endereço da residência familiar. Os pais e responsáveis podem consultar os endereços e os nomes das unidades escolares na aba ‘sugestões de matrícula’ e indicar até três unidades que são de seu interesse. Lembrando que isso é apenas uma sugestão”, explicou Moraes.





A partir do dia 25 de janeiro, um servidor da unidade escolar deverá entrar em contato com o responsável pela criança, para agendar a efetivação da matrícula. Os documentos pessoais (originais e cópias) vão ser necessários no ato da matrícula presencial. Atualmente, a rede municipal de educação está em férias escolares. Cerca de 46 mil alunos devem retornar às aulas a partir do dia 7 de fevereiro de 2022. Durante esse período, as atividades administrativas nas sedes das escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil e Centros de Educação Infantil filantrópicos ficam suspensas ao público, devendo reabrir a partir do dia 25 de janeiro, quando pais e responsáveis poderão lidar com as questões de matriculas escolares.