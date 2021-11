Efetivação de matrícula escolar para alunos de 4 a 6 anos começa na segunda-feira

A Prefeitura de Londrina, por meio da SME (Secretaria Municipal de Educação), abre na próxima segunda-feira (22) o período de efetivação das matrículas escolares da rede municipal para o ano letivo de 2022.

Assim, mães, pais ou responsáveis pelos estudantes de P4, P5 e 1º ano, que já passaram pela fase anterior, de cadastramento on-line, agora poderão concluir o processo de matrícula em uma das 179 unidades de ensino, entre escolas municipais, CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados. O período de matrículas vai até o dia 9 de dezembro.



Ao todo, cerca de 15 mil alunos da faixa etária de 4, 5 e 6 anos de idade estão com cadastro efetuado junto à Secretaria Municipal de Educação, e aptos a concluírem a matrícula dos alunos na rede municipal.





Deste total, 7.655 são pedidos para rematrícula, ou seja, registros referentes a crianças que os responsáveis optaram que permanecessem na unidade escolar já frequentada, desde que o local ofereça a série subsequente. E outras 7.337 solicitações são para aqueles alunos e alunas que irão mudar de escola ou para quem vai ingressar agora na rede municipal.





Para saber a qual unidade escolar foi feito o encaminhamento dos alunos, os responsáveis podem consultar o QR Code fornecido anteriormente no comprovante de cadastro, que faz o direcionamento automático ao portal da Prefeitura.

O acesso também pode ser feito pelo endereço www.londrina.pr.gov.br , bastando clicar no banner Cadastro Matrícula 2022. É preciso digitar o número da Certidão de Nascimento, a data de nascimento e clicar em ‘verificar dados’. No caso de pessoas estrangeiras, também é necessário informar o Registro Nacional do Migrante.





Depois de conferir o nome da unidade escolar indicada pela SME, o próximo passo é fazer o agendamento da matrícula na agenda eletrônica da Escola/CMEI, e emitir a carta matrícula que deverá ser levada às unidades.





No caso dos CEIs, é necessário agendar por ligação telefônica. Neste mesmo ambiente on-line, há uma lista geral com os endereços e telefones de todas as escolas da rede.





Com a carta matrícula em mãos, e os documentos solicitados no momento do agendamento, as famílias devem comparecer às escolas na data e horário registrados para o atendimento.





A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, ressaltou que aquelas famílias que tiverem dúvidas ou dificuldades quanto aos procedimentos de matrícula podem entrar em contato com a SME.





“O agendamento no portal da Prefeitura é bem prático e simples de ser feito, uma vez que o cadastro prévio já estava efetivado. Porém, se houver algum erro ou inconsistência como, por exemplo, o caso de um filho encaminhado a uma escola e o irmão indicado a outra, entre outras situações, é só nos procurar que vamos resolver cada questão individualmente e da melhor maneira. O mais importante agora é os pais observarem com atenção o prazo de matrícula e não deixarem de concluí-la”, afirmou.





Segundo a assessora administrativa da SME, Rosana Daliner Marchese, é necessário que os responsáveis pelos alunos também estejam atentos e levem corretamente a documentação solicitada, bem como a carta matrícula gerada.





“É importante lembrar que quem não realizou o cadastro on-line, que foi aberto e encerrado em setembro deste ano, só poderá participar de novo processo de matrícula em janeiro de 2022, quando também haverá cadastramento para os outros anos, incluindo C1, C2 e turmas de 2º ao 5º ano”, informou.