Candidatos respondem a 90 questões no segundo dia do Enem

Os candidatos fazem neste domingo (28) o segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, com os testes de Matemática e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Serão 90 questões de múltipla escolha. Mesmo com tantos cálculos necessários, o uso de lápis, borracha, calculadora ou régua é proibido. Caso alguém leve algum deles terá o material apreendido. Eles serão guardados em um envelope porta-objetos e só serão devolvidos quando o candidato terminar a prova. O estudante só está autorizado a levar caneta esferográfica preta, de material transparente.

Nilson Douglas Castilho, coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista de Londrina, recomenda que os alunos descansem bem antes da prova.





“Se continuar na mesma pegada do primeiro dia, será uma prova extensa, com textos longos e que talvez exijam cálculos extensos. É bom que o aluno esteja bem descansado, até mais do que de costume, porque a prova do Enem é, acima de tudo, uma prova de resistência. E quando se fala de cálculo é preciso estar bem descansado para poder desenvolvê-lo. É importante que o aluno tenha em vista que vai precisar estar bem descansado para fazer uma boa interpretação e também tenha resistência para a quantidade de cálculos.”



