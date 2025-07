Carreta da Inovação leva oficinas de tecnologia a Santo Antônio do Paraíso e Jaguapitã

A partir desta terça-feira (29), os municípios de Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina) e Santo Antônio do Paraíso (Norte) recebem a Carreta da Inovação, projeto itinerante que oferece atividades gratuitas voltadas à tecnologia, ciência e empreendedorismo. A estrutura permanece nas cidades até sexta-feira (1º), com programação das 9h às 12h e das 14h às 18h.





Em Jaguapitã, o atendimento ocorre na Praça São José dos Bandeirantes, em frente à rodoviária. Já em Santo Antônio do Paraíso, a carreta estará estacionada no Ginásio de Esportes Vitão, localizado na Avenida Deputado Nilson Ribas.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A ação é promovida pela Seia (Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial), em parceria com a Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste).





A iniciativa busca aproximar a população de diferentes faixas etárias do universo da inovação, com oficinas, workshops, palestras e experiências práticas. Os participantes poderão conhecer de perto tecnologias como impressoras 3D, óculos de realidade virtual e ferramentas de criação digital.

Publicidade





Com dois caminhões adaptados como salas de aula, equipados com computadores, internet via satélite e recursos multimídia, o projeto já passou por 45 municípios em 2024 e continuará sua rota em 2025. Os próximos destinos e a agenda completa estão disponíveis no Instagram oficial da Seia.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.