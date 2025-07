Projeto Livre Teatro abre inscrições para curso de teatro gratuito

O Projeto Livre Teatro está com 20 vagas gratuitas abertas para uma nova turma do curso de teatro. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (1) e os interessados podem se candidatar enviando uma mensagem ao instagram do projeto. Ao se candidatar, um formulário será enviado e deve ser preenchido com todas as informações solicitadas.





Em entrevista ao Portal Bonde, o coordenador e idealizador da iniciativa, Luan Valero, afirma que a atividade formativa é voltado para público misto. "Podem participar tanto pessoas que já tenham experiência na área e também aquelas que estão se aventurando pela primeira vez no mundo do teatro", explica.





Segundo Valero, algumas pessoas já se inscreveram e a nova turma já tem um perfil bem diverso. "Vários candidatos que estavam na lista de espera e não conseguiram entrar nas turmas abertas no início do ano vão entrar agora", destacou o coordenador. Mas ainda há vagas.

As aulas do curso de teatro serão ministradas no Centro Cultural Seta (R. Guararapes, 579 - Jardim Higienópolis) às quartas-feiras, das 19h às 22 horas. As atividades começam no próximo dia 6 de agosto.

Sobre o Projeto Livre Teatro

Valero diz que o projeto, que está na sua terceira edição - desde 2023 -, é uma forma de "curso na modalidade livre de teatro". Sem um tema estritamente definido, o trabalho desenvolvido nas aulas busca elaborar questões "que os próprios alunos trazem". "Também trabalhamos com leitura dramática de textos de teatro, chegando em temas e dinâmicas que agradam e interessam a todos os envolvidos”, explica o diretor.

"Elencamos juntos, dentro das práticas e dinâmicas os temas que vamos trabalhar. A partir disso, vou trazendo e compartilhando os textos com eles até que a gente chegue em um tema que nos interesse, só aí começamos a montar a peça. Nos primeiros anos, trabalhamos com Bertolt Brecht, isso foi dando uma cara de teatro com engajamento e consciência política. Neste ano, estamos com uma turma trabalhando com Brecht, e com outra, começamos com o teatro do absurdo, revisando os textos de Eugène Ionesco", diz Valero.

Atualmente, o Livre Teatro conta com um total de 35 pessoas, divididas em dois grupos. O primeiro voltado para iniciação, com atores de primeira viagem. Uma segunda turma é reservada a alunos que já contam com experiência na área.

Parceria com Flapt!





Esse novo capítulo da iniciativa foi possível através de uma parceria com a produtora Flapt!, ONG que atua na cidade há muitos anos, focando em trabalhos na zona norte de Londrina. Reconhecida, principalmente, por seu projeto "Livros, Jogos e Saberes", onde articulam oficinas culturais e artísticas "dentro de uma coisa só", descreveu Valero.





"O projeto da Flapt convidou o Livre Teatro para que a gente pudesse atuar juntos. Isso vai resultar em um novo grupo. Assim, pela primeira vez, vamos poder criar uma montagem teatral e começar esse processo agora em agosto, concluindo a montagem de um espetáculo até a metade do ano que vem, uma pequena temporada", revelou o responsável.





Oportunidade gratuita





Destacando como "um fator que nem sempre é possível", a gratuidade curso foi possibilitada devido ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, para ambos os projetos - Livre Teatro e Flapt! -, reforçou o coordenador Valero. O curso com a nova turma terá carga horária de 120 horas.





*Sob supervisão de Guto Rocha, editor do Portal Bonde