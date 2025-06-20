Colégio estadual impulsiona frequência escolar e disciplina alunos com fanfarra

Uma iniciativa vem transformando a realidade da comunidade escolar do Colégio Estadual Cívico-Militar Jardim Alegre, de Telêmaco Borba (Campos Gerais). Em 2024, uma fanfarra foi criada com o objetivo de reduzir a evasão e reaproximar os estudantes da escola. A ideia foi recebida com entusiasmo pelos alunos e seu impacto educacional e social já é percebido.





O projeto foi idealizado pelo cabo Mauro Gerbes, que atua como monitor militar na escola, em conjunto com a diretora, Adriana Astegher, e a diretora auxiliar da instituição, Antonia Carmelucia Pereira Bezerra. Diante dos desafios de melhorar a disciplina e aumentar a frequência dos estudantes, Gerbes enxergou na fanfarra uma oportunidade de incentivo e mudança.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Para participar da fanfarra o aluno precisa preencher estes três requisitos: bom comportamento, assiduidade e notas satisfatórias”, explica Gerbes, que também é o regente da fanfarra. Segundo ele, após o início do projeto, alunos com histórico de baixa frequência passaram a comparecer regularmente às aulas. Estudantes com dificuldades disciplinares também demonstraram uma melhora significativa no comportamento e houve um avanço perceptível no rendimento acadêmico.





Um dos integrantes do grupo é Victor Gabriel Carretero, estudante do 7º ano do Ensino Fundamental, que tem diagnóstico de autismo. De acordo com Gerbes, a fanfarra tem funcionado como uma ferramenta eficaz de inclusão do aluno. “Gosto muito de participar da fanfarra e desfilar, e sei que para isso preciso me comportar e não posso ter notas baixas”, diz Victor.

Publicidade





Para Nathali Vitória Xavier Siqueira, estudante da 2ª série do Ensino Médio, a fanfarra consiste em uma fonte de motivação para a ida à escola, além de favorecer diferentes aprendizados e o desenvolvimento de habilidades. “Melhora minha coordenação motora, proporciona momentos felizes com meus colegas e ainda me ensina a trabalhar em equipe e a dialogar com responsabilidade”, afirma.





Sueli Aparecida Martins, chefe do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Telêmaco Borba, destaca o resgate de valores, como responsabilidade e pertencimento, com a iniciativa. “Mais do que formar músicos, o projeto transforma trajetórias escolares. É emocionante ver o impacto positivo na vida dos alunos e o orgulho que a fanfarra desperta em toda a comunidade escolar”.



Publicidade



