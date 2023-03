Com mais de 20 mil inscritos, vestibular da UEL será aplicado em 37 locais neste domingo

Cerca de 2.200 pessoas vão trabalhar no vestibular. “Tivemos antecedência para ver todos os locais de prova, tanto em Londrina, como nas outras cidades. A parte logística está organizada, a prova pronta. No sábado (4) começamos o processo que envolve a aplicação da prova em si, principalmente nos outros municípios”, destacou a professora Sandra Garcia, responsável pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).

Após dois anos de excepcionalidade por conta da pandemia de Covid-19, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) retoma neste fim de semana o vestibular tradicional, em duas etapas. Mais de 20.800 candidatos realizarão no domingo (5) a prova de conhecimentos gerais, com 60 questões objetivas. São 37 locais para aplicação das questões, sendo cinco em outras cidades do Estado: Curitiba, com dois, e Umuarama, Guarapuava e Cascavel, com um cada.

É obrigatório levar documento oficial com foto, como RG, carteira de trabalho impressa e CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e recomendado ter em mãos o cartão de inscrição, disponível no site da coordenadoria . “Se a pessoa perdeu os documentos, precisa fazer o boletim de ocorrência e levar na Cops impresso no domingo, das 8h às 12h, que será feita uma identificação. Nas outras cidades a pessoa deve ir até o local de prova neste mesmo horário”, orientou.

A docente também destacou a importância de chegar com antecedência de, pelo menos, uma hora, principalmente quem for fazer a prova no campus da UEL. O gabarito provisório sai às 21h do domingo. Os candidatos terão dois dias para entrar com recurso, em que a avaliação do questionamento demora cerca de dez dias. O resultado da primeira fase sai no dia 20 de março.







