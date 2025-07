Com vaga em Londrina, governo abre seleção para residência técnica em inovação digital

Profissionais recém-formados em 31 áreas podem se inscrever a partir desta terça-feira (22) na nova edição do programa de Residência Técnica (Restec) em Inovação, Transformação Digital e E-Gov (Integre) do Governo do Paraná. São, ao todo, 251 vagas, sendo 220 para três municípios da Região Metropolitana de Curitiba e o restante para oito cidades do Interior, incluindo uma vaga na UEL, em Londrina. As inscrições simplificadas, que seguem abertas até 3 de agosto, são gratuitas e realizadas de forma online.





A prova da seleção também será aplicada no formato online, no dia 22 de agosto. No ato da inscrição, os candidatos precisam escolher as respectivas cidades e instituições em que pretendem desenvolver as atividades práticas de forma presencial. Segundo o cronograma estabelecido no edital , as atividades estão previstas para começar em meados de outubro, com duração de dois anos.

Nesta terceira edição, a Restec Integre conta com vagas disponíveis para 15 instituições do Poder Executivo Estadual em 13 cidades, incluindo oito secretarias, quatro autarquias, uma empresa pública, uma fundação e um órgão de regime especial. Os profissionais selecionados serão contratados como bolsistas, com remuneração mensal de R$ 3.304 (bolsa-auxílio mais auxílio-transporte). Os residentes técnicos do Estado contam, ainda, com um seguro que cobre acidentes que possam ocorrer no desempenho das atividades práticas.





Para o coordenador da Restec Integre, professor Marcio Fernandes, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), o programa representa um marco na modernização da gestão pública paranaense. "Esta iniciativa consolida o compromisso do Estado em formar profissionais qualificados para impulsionar a transformação digital no serviço público, capacitando novos talentos para os desafios da administração pública e fortalecendo a inovação como um pilar estratégico do desenvolvimento institucional", afirma.

Os programas de Restec são coordenados pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em parceria com as universidades estaduais. Atualmente, são 1.254 residentes distribuídos em 39 instituições governamentais, entre 10 programas com ações na seguintes áreas : cultura, desenvolvimento rural sustentável, economia rural, gestão pública, inovação, políticas de especialização produtiva, obras públicas, saúde pública, segurança pública e turismo.





Pós-graduação

O Governo do Estado viabiliza uma pós-graduação para os residentes técnicos, na modalidade de ensino a distância (EAD), semelhante às residências da área da saúde. Ofertado pela Unicentro, o Curso de Especialização em Inovação, Transformação Digital e E-Gov inclui disciplinas alinhadas ao setor público, como governança digital, inteligência artificial, análise de dados e gestão de projetos inovadores. A carga horária do conteúdo teórico será de 560 horas.





Entre os participantes do curso de pós-graduação, 50 vagas são reservadas para servidores e empregados públicos estaduais. A seleção desses profissionais do Estado será realizada pela Escola de Gestão, vinculada à Secretaria da Administração e da Previdência (Seap).

Oportunidades profissionais





Nesta edição, o edital da Restec Integre oferece vagas para profissionais com até três anos de formação em diversas áreas. No campo das Ciências Sociais Aplicadas, são contemplados cursos como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Estatística, Jornalismo, Letras, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Serviço Social.

Também há oportunidades para profissionais das Ciências Biológicas e da Saúde, incluindo Biologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia e Medicina Veterinária. Na área das Engenharias, são aceitas formações em Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Florestal. O edital contempla, ainda, profissionais com formação em Tecnologia, como Análise de Sistemas, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação.





Lotação

As vagas estão distribuídas em diversas instituições do Paraná, incluindo secretarias estaduais, entre elas: Administração e da Previdência (Seap), Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Comunicação (Secom), Cultura (Seec), Fazenda (Sefa), Inovação e Inteligência Artificial (Seia) e da Saúde (Sesa), além da Controladoria Geral do Estado (CGE).





Também estão previstas vagas para autarquias como o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Completam a lista a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Fundação Araucária, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e a Receita Estadual.

Além de escolher uma das instituições, os candidatos devem selecionar também uma das cidades de lotação. Na Região Metropolitana da Capital, as opções incluem Curitiba, Piraquara e São José dos Pinhais. Já no Interior do Estado, estão disponíveis vagas em Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, na região Oeste; Guarapuava, no Centro-Sul; Londrina, no Norte; Maringá e Umuarama, no Noroeste; Pato Branco, no Sudoeste; Ponta Grossa, nos Campos Gerais; e União da Vitória, no Sul do Paraná.





