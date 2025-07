Cursinho pré-vestibular para alunos da rede pública inicia inscrições nesta terça

Iniciam nesta terça-feira (22) as inscrições gratuitas para o ConnectX, cursinho pré-vestibular para alunos de escolas públicas do Paraná, lançado pelo Colégio Maxi com carga horária intensiva no contra turno escolar até o dia da prova Paraná Mais.





Foram disponibilizadas 260 vagas presenciais e 5 mil online a serem ofertadas pelas escolas públicas de Londrina e região, atuando como polos educacionais do ConnectX. Estas instituições farão transmissão das aulas em tempo real, com chat aberto, mediação ativa dos professores e incentivo à participação dos alunos. As aulas também serão gravadas para revisão de conteúdo ou reforço de aprendizado com acesso individual para cada um dos 5.260 alunos abrangidos pelo projeto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Sabemos que 20% das vagas nas universidades estaduais no Paraná estão reservadas para ingresso do candidato por meio do Aprova Paraná. Nossa intenção é preparar melhor os estudantes com a nossa metodologia de ensino, reconhecida pelo alto desempenho na aprovação em vestibulares, para que se tornem mais competitivos para as vagas disponíveis”, destaca Bruno Chaves, mantenedor do Colégio Maxi.





As aulas serão ministradas pelos professores do Colégio Maxi, que são referências no ensino e possuem histórico comprovado de aprovações nos vestibulares. “O ConnectX é um projeto social e educacional, com material exclusivo embasado na qualidade pedagógica do Maxi”, salientou Janaína Gardenal, diretora de Inovação e Tecnologia do Grupo Giusto 5.





As inscrições dos alunos podem ser feitas pelo site www.cursoconnectx.com.br ou por meio das coordenações das escolas da rede pública que são polos educacionais do projeto. Em Londrina, a iniciativa tem o apoio da Codel, Prefeitura Municipal e Núcleo Regional de Ensino.