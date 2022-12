Prefeitura divulga lista de inscritos no concurso para professor de educação física

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), divulgou nesta segunda-feira (26) a lista das inscrições deferidas no concurso público para o cargo de professor de Educação Física da rede municipal de ensino de Londrina (PEBU02).





Ao todo, 1.638 pessoas se inscreveram, mas 1.308 pagaram a taxa de inscrição ou tiveram seu pedido de isenção aceitos e estão confirmadas no concurso. Dessas, 672 são mulheres e 636 são homens. Os interessados podem conferir a lista no site da Prefeitura de Londrina (https://www.londrina.pr.gov.br/)

O candidato cujo nome não constar na relação de inscritos deve solicitar recurso no prazo de dois dias úteis, através da internet, no site https://www3.londrina.pr.gov.br/sistemas/concursos. Será preciso anexar em PDF, uma cópia do documento de arrecadação bancária juntamente com o comprovante de pagamento.





A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, lembra que os candidatos devem se atentar aos editais publicados, especialmente, neste fim de dezembro, época em que se comemoram as festas natalinas e de ano novo.

“As principais fases do concurso, que ensejam a participação do candidato na realização das provas, estão sendo realizadas em um período de recesso escolar, período em que as pessoas viajam e programam suas férias. E, como o concurso é voltado para professores da Secretaria de Educação, a gente sempre reforça aos candidatos para eles ficarem atentos às publicações dos editais, sobretudo, para observarem os prazos, pois não teremos prorrogação, porque precisamos atender as demandas da Secretaria de Educação para o começo do ano letivo escolar de 2023, por isso pedimos que os interessados fiquem atentos a todas as fases”, chamou a atenção a secretária de Recursos Humanos.





A expectativa é que os aprovados comecem a trabalhar em abril de 2023. Eles deverão planejar e ministrar as aulas de educação física para os alunos do P4 ao 5º ano da rede municipal de ensino, tendo uma jornada de 30 horas semanais, para as quais receberão um salário de R$ 4.691,09.

Em breve, a Secretaria Municipal de Recursos Humanos também divulgará o cartão com as informações acerca do ensalamento do candidato, que deverá consultar e imprimir a partir do dia 9 de janeiro de 2023. Ele estará disponível no site https://www3.londrina.pr.gov.br/sistemas/concursos.





Para concorrer ao cargo de professor de Educação Física da SME é preciso ter concluído Licenciatura ou Licenciatura Plena em Educação Física. Neste edital, há 15 vagas mais cadastro reserva, sendo 12 delas para ampla concorrência, duas para afro-brasileiro e uma pessoa com deficiência. A ideia da Secretaria Municipal de Educação (SME) é que o edital contrate também os profissionais que substituirão os educadores físicos aposentados e exonerados no período de validade do certame e preencha as 50 vagas criadas com o projeto de lei aprovado recentemente na Câmara de Vereadores.





Cronograma – As provas objetivas, discursa e de títulos serão realizadas no dia 15 de janeiro de 2023, sendo que o gabarito provisório da prova objetiva sairá no mesmo dia. Já as notas provisórias da prova discursiva e da prova de títulos serão publicadas no dia 14 de fevereiro. A relação dos candidatos classificados será publicada no Jornal Oficial do Município do dia 6 de março de 2023 e o resultado homologado às 17h, do dia 10 de março. Após esta etapa, os aprovados deverão passar pelos exames e avaliações clínicas para aferir a aptidão admissional.





A organizadora deste certame é a própria Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) da Prefeitura de Londrina, que visa dar agilidade para a execução do concurso e atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SME) já no primeiro semestre letivo de 2023. O edital nº 179/2022 – DDH/SMRH com todas as informações está disponível no Jornal Oficial do Município nº 4770 e pode ser acessado clicando aqui.