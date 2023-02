Professores aprovados em concurso em Londrina escolhem vaga de trabalho nesta quinta

Nesta quinta-feira (9), das 8h às 18h, os 369 profissionais aprovados e convocados no concurso público para o cargo de professor de Educação Básica da rede municipal de ensino vão poder escolher o local onde querem trabalhar neste ano letivo. Para isso, todos devem se apresentar no auditório da Unopar do Jardim Piza (região sul), que fica na Avenida Paris, nº 675. A relação com o nome, horário e local da convocação para a escolha e aceite da vaga está publicada no site da Prefeitura de Londrina (clique aqui).







Para organizar o processo, os 170 primeiros colocados serão atendidos na parte da manhã e o restante a partir das 13h30. Ao todo, eles poderão escolher entre 33 unidades escolares da zona urbana, 10 da zona rural, 31 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) urbanos e dois CMEIs da área rural. A escolha será pela ordem de classificação no concurso público. Aqueles que não comparecerem nesta quinta-feira, terão a oportunidade de escolher as vagas que sobrarem na sexta-feira (10) e na segunda-feira (13). Porém, esses candidatos deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação (Rua Humaitá, 900), das 7h30 às 11h e, em seguida, à Secretaria Municipal de Recursos Humanos (Avenida Duque de Caxias, 635 – 2º Andar), das 12h30 às 17h30. Caso o aprovado não faça o aceite da vaga dentro desses prazos, ele será desclassificado do concurso.

Para garantir a vaga, os interessados precisam entregar toda a documentação até o dia 10 de fevereiro, por meio deste link, além de fazer a escolha e o aceite da vaga de trabalho e, posteriormente, realizar os exames médicos de admissão.





A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, explicou que, neste ano, a pasta fez uma alteração no horário de funcionamento das unidades escolares, padronizando assim o atendimento das 7h30 às 11h30. Com isso, foi possibilitado que os professores assumissem a jornada de 30 horas semanais em mais de um local de trabalho. “Aprovamos a nova lei com o cargo de professor de 30 horas, convocamos os 369 professores do concurso e a gente deixou um horário padrão, para que os nossos professores tenham a oportunidade de eventualmente trabalharem em dois lugares diferentes. A exceção são as escolas da zona rural, que têm transporte até lá e uma outra realidade”, explicou Moraes.





A intenção, segundo Moraes, é que os profissionais comecem a trabalhar em março. Esses docentes vêm para substituir as vagas em vacância devido a aposentadorias, pedidos de exoneração, abertura de novas salas e outras situações. Atualmente, para atender os 46 mil alunos, a Prefeitura de Londrina conta com 4.955 professores entre efetivos e celetistas. Todas as unidades escolares da rede municipal estão com professores em sala de aula, pois para cobrir os espaços que, futuramente, serão ocupados pelos novos servidores, os atuais trabalham em regime de horas extraordinárias.





O prazo de validade desse concurso é de dois anos, mas pode ser prorrogado uma única vez, por igual período. O edital contendo todas as informações está disponível no Jornal Oficial do Município nº 4830, do dia 27 de janeiro. Aqueles que tiverem alguma dúvida sobre o processo podem entrar em contato pelos telefones (43) 3372-4850 e 3372-4033, das 12h às 18h, ou pelo endereço de e-mail [email protected]