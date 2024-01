Cursinho gratuito da UEL abre segunda etapa de inscrição para alunos em 2024

O Cursinho PréVestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) abre a segunda etapa de inscrições nesta quarta-feira (31). Nesta etapa, a seleção é realizada por assistentes sociais do Sebec, (Serviço de Bem-Estar da Comunidade) considerando informações relacionadas às condições socioeconômicas dos candidatos e das famílias deles.



A seleção socioeconômica do Sebec é feita pelo cálculo do IVS (Índice de Vulnerabilidade Social), obtido por meio da avaliação de variáveis como a renda familiar, situação de emprego, trabalho educação, saúde, proteção social e condição do domicílio familiar e de mobilidade urbana. Neste sentido, a Renda Bruta Familiar Per Capita mensal deve ser de no máximo dois salários-mínimos (federal), no valor de R$ 1.320, conforme Medida Provisória Nº 1.172, de 1º de maio de 2023.



Conforme o edital conjunto Sebec/Proex, o preenchimento das informações poderá ser realizado até o dia 16 de fevereiro, por meio do formulário. Ainda nesta quarta-feira, às 17h, será publicada a lista de candidaturas deferidas e indeferidas referentes à primeira etapa das inscrições.



O edital com as candidaturas deferidas e indeferidas referentes a esta etapa será publicado no dia 15 de março, a partir das 17h. Os dias 18 e 19 de março são reservados para a análise dos recursos das candidaturas indeferidas e as matrículas começam a ser realizadas nos dias 26, 27 e 28 de março para todos os candidatos.



Para 2024, o Curso Especial Pré-vestibular da UEL irá ofertar 450 vagas, sendo 200 no período vespertino (das 14h às 18h) e 250 no período noturno (das 19h às 23h). As aulas têm início no dia 1º de abril de 2024.