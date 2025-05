Cursinho pré-vestibular de Arapongas gratuito abre processo seletivo

O IFPR (Instituto Federal do Paraná), Campus Arapongas, abriu as inscrições do processo seletivo simplificado para o Cursinho Pré-vestibular municipal gratuito preparatório para Enem e Vestibulares de 2025. Serão disponíveis 50 vagas para o período matutino e outras 50 para o período vespertino.





Os candidatos devem possuir o ensino fundamental completo para participar. Os alunos que estão matriculados no 3º ano do Ensino Médio em 2025 ou que já tenham concluído o Ensino Médio terão prioridade entre as vagas disponibilizadas.





INSCRIÇÕES





24 de março. As inscrições estarão disponíveis até o dia 12 de março pelo site do IFPR Campus Arapongas . Já a divulgação dos candidatos inscritos e o resultado final estará disponível no dia 17 de março pelo mesmo site e o início das aulas será no dia





SELEÇÃO





A seleção dos candidatos será feita por meio de sorteio público eletrônico, no Campus Avançado Arapongas e será transmitido pelo canal no Youtube no dia 13 de março de 2025, às 16h.