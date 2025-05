Segurança Pública identifica suspeitos de crimes entre os manifestantes em Londrina

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná já identificou pessoas envolvidas em crimes nas ações que provocaram caos em Londrina na noite de segunda-feira (17), disse o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, na manhã desta terça (18). De acordo com ele, os protestos, que começaram de forma forma pacífica, teriam sido infiltrados por pessoas que se aproveitaram da situação para cometer atos de violência e vandalismo.





O secretário afirma que tanto a Polícia Civil quanto a Militar estão em processo de identificação e responsabilização dos envolvidos e que imagens e áudios comprovam a ação de pessoas com mandados de prisão em aberto e criminosos infiltrados entre os manifestantes. Quatro pessoas chegaram a ser presas enquanto ateavam fogo em pneus.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para coibir novos protestos com fechamentos de vias ou outros atos de vandalismo, como o incêndio a veículos – como ocorreu com dois ônibus em área urbana -, a Secretaria de Segurança Pública determinou o deslocamento de agentes de outras regiões para Londrina enquanto houver suspeita de que ações que desrespeitem o direito alheio voltem a ocorrer.





Teixeira reforçou que novas manifestações serão monitoradas de perto para evitar a repetição de situações semelhantes. "Levamos isso com cautela e coerência, respeitando os protocolos de direitos humanos, mas garantindo o restabelecimento da ordem na região", concluiu o secretário.

Publicidade





Às 17h, será lançada em Londrina uma Operação Integrada, como parte da estratégia para reforçar a segurança e garantir a ordem. Além das tropas especiais das forças de segurança pública para reforçar a proteção à população, a operação terá o apoio de drones especiais para monitoramento e identificação de suspeitos, bem como a atuação de helicópteros da Polícia Militar, que auxiliarão no patrulhamento aéreo da região.





Prefeitura monitora situação e reforça medidas para garantir serviços e segurança

Publicidade





O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), destacou que a administração municipal tem acompanhado de perto a situação desde o início dos protestos, adotando medidas para minimizar os impactos à população e garantir a continuidade dos serviços públicos.





"Desde ontem (segunda), estamos em acompanhamento direto com o Secretário de Segurança Pública do Estado, o Coronel Hudson, o governador e os comandantes das forças policiais para entender as melhores medidas a serem adotadas pela Prefeitura. Nosso foco é garantir que a população não seja afetada e que a segurança seja preservada", afirmou.

Publicidade





Uma das principais medidas tomadas foi a interrupção da circulação dos ônibus, que só voltaram a operar parcialmente às 6h desta terça. "Sabemos que essa decisão afetou trabalhadores, mas foi necessária para garantir a segurança de quem utilizaria o transporte público enquanto a situação ainda estava instável", explicou o prefeito.





Além disso, serviços como a coleta de lixo chegaram a ser suspensos temporariamente, mas já foram retomados, assim como as aulas nas redes municipal e estadual de ensino.





A Prefeitura também solicitou um reforço na segurança do transporte coletivo para garantir tranquilidade aos usuários.