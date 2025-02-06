Pesquisar

Curso de Quadrinhos da UEL está com inscrições abertas

Walkiria Vieira - Grupo Folha
06 fev 2025 às 15:14

Cláudio Azevedo/ Divulgação
Seguem até o dia 20 de fevereiro as inscrições para o curso Histórias em Quadrinhos: Linguagens e Elementos, Roteiro e Narrativa Gráfica com o pemiado editor e quadrinista Eloyr Pacheco (eloyrpacheco). A atividade é coordenada pelo Professor Doutor Richard André (@richardandre27) e as vagas são limitadas promovida pelo LAPECO (Laboratório de Pesquisa sobre Culturas Orientais).


Os principais objetivos do evento são discutir a linguagem e todas as fases da produção de uma HQ, possibilitando ao participante compreender e também produzir Histórias em Quadrinhos, individualmente ou em grupo, desde a ideia, passando pelo plot e layout, execução e até mesmo o desenvolvimento do projeto editorial e gráfico.

Além de discutir as etapas da produção de uma História em Quadrinhos, da ideia ao projeto gráfico, a atividade abrangerá a história das HQs e seus elementos e sua linguagem (balão, elipse, requadro, onomatopeias, etc.), a criação de personagens, o roteiro e a narrativa/storytelling.


