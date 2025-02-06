Filo inicia nesta quinta (6) com cortejo de Carnaval

Em clima festivo, o Cordão da Vila Brasil irá resgatar o encanto das marchinhas carnavalescas na abertura do Filo (Festival Internacional de Londrina) etapa fevereiro nesta quinta-feira (06), no Calçadão (concentração a partir das 18h, em frente ao Banco do Brasil). Às 19 horas, cortejo segue até à Concha Acústica (Praça 1º de Maio), onde a partir das 20 horas, acontece o show “Samba da Padaria convida Silvia Borba” pela programação do Cabaré na Concha. Tudo gratuito.





Ficções

A partir do best-seller Sapiens, do escritor israelense Yuval Harari, monólogo com a atriz Vera Holtz fala da capacidade humana de criar e acreditar em ficções: deuses, dinheiro, nações... o que foi ou não inventado? Apesar dessa habilidade que alçou nossa espécie à condição "donos" do planeta, seguimos inseguros e sem saber para onde ir. Escrita e encenada por Rodrigo Portella, a montagem será apresentada no Cine Teatro Ouro Verde (rua Maranhão, 85), nesta sexta-feira (07) e sábado (08), às 20h30. Classificação indicativa: 12 anos. Com interpretação de LIBRAS (no dia 07). Ingressos esgotados.

Infernália





Espetáculo de rua da Turma 23 do curso de Artes Cênicas da UEL, que formou o coletivo Ação Marginal, promete muita diversão com a história bem-humorada do Capeta que, cansado de não conseguir mais torturar os pobres no Inferno, decide vir à Terra para resolver todos os problemas e fazer da terra um lugar de felicidade e plenitude. Mas será que isso vai dar certo? Única apresentação neste sábado (8/02), às 11 horas, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85). Classificação indicativa: Livre. Gratuito.

Meu Corpo Está Aqui





Espetáculo teatral da Fábrica de Eventos (RJ), baseado nas experiências pessoais de Bruno Ramos, Juliana Caldas, Rafa Muller e Pedro Henrique França, atrizes e atores PCD (pessoas com deficiência), em que eles próprios estão em cena falando abertamente sobre seus relacionamentos, seus corpos e desejos. Uma mistura de depoimentos ficcionalizados por Julia Spadaccini e Clara Kutner, retratando o jogo entre as pulsões e os obstáculos que se apresentam nas descobertas e experiências de afeto e sexualidade em corpos PCDs. A montagem será apresentada na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL (av. Celso Garcia Cid, 205), no domingo (09) e na segunda-feira (10), às 20 horas. Classificação indicativa: 16 anos. Com interpretação de Libras. Ingressos pela plataforma Sympla.

SERVIÇO:





Filo (Festival Internacional de Londrina) – Etapa Fevereiro 2025 De 6 a 16 de fevereiro Realização: Usina Cultural Apoio: Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina Patrocínio: Prefeitura de Londrina / Secretaria Municipal da Cultura/Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura)





Mais informações: www.filo.art.br.



