Veja dicas para preparar a criança para a mudança de ano escolar

Com a chegada de mais um ano, é hora de iniciar os preparativos para a volta às aulas. É nesse período que as crianças fazem a mudança de ano escolar e de fase, ou seja, da Educação Infantil para o Fundamental I ou do Fundamental II para o Ensino Médio. Os pais que têm filhos em idade escolar, devem se atentar a essas mudanças, para que a experiência tenha um impacto positivo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Durante essa transição, as crianças podem ficar mais inquietas, pois estão prestes a enfrentas novos desafios. As mudanças de horários, escola, rotina, colegas e professores tendem a afetar os pequenos. Além dos pais, é essencial que a equipe pedagógica da escola acompanhe de perto esse momento.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Para passar por essa transição de forma tranquila, confira algumas dicas da diretora e mantenedora do Colégio Renovação, Sueli Conte, especialista em educação, psicopedagoga e mestre em neurociência.