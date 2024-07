Dois são detidos por agredir e obrigar idoso a fazer Pix para eles na rodoviária de Londrina

Dois homens, de 30 e 31 anos de idade, foram detidos pela Polícia Militar após supostamente agredir e coagir um idoso a fazer transferências via Pix para eles no Terminal Rodoviário de Londrina, no início da noite desta quarta-feira (24).





Segundo a PM, que foi acionada por uma testemunha, a vítima foi encontrada sem roupas e com seus pertences espalhados. O idoso informou aos policiais que foi agredido após oferecer café a uma jovem na rodoviária. Ainda de acordo com a PM, ele apresentava sinais de embriaguez.

A testemunha disse ter visto as agressões e ouvido os agressores exigindo a transferência bancária. A carteira, cartões bancários e o celular da vítima foram encontrados com um dos suspeitos.





A dupla foi algemada e levara para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. O idoso não foi localizado posteriormente para fornecer mais informações.