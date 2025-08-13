Educação divulga segunda convocação para edição 2026 do Ganhando o Mundo

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed) publicou nesta quarta-feira (13) o Edital nº 86/2025, convocando mais 1.401 estudantes classificados no processo seletivo do Programa Ganhando o Mundo 2026. Esta é a segunda convocação da edição e distribui as vagas entre os municípios, considerando a pontuação obtida pelos alunos e priorizando alunos matriculados em colégios diferentes dos da primeira convocação. O não comparecimento no prazo estabelecido ou a ausência de documentação implicará em desclassificação do candidato.





Os estudantes interessados devem comparecer, com o responsável legal, no colégio onde estão matriculados, nos dias 14, 15 e 18 de agosto de 2025, no horário do seu funcionamento, para entregar a documentação solicitada em edital. Do total de vagas, 599 estão preenchidas.

Nesta edição, o programa levará 2 mil alunos da rede estadual de ensino para estudarem, por um semestre letivo, em países de língua inglesa: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.





“Esse é um momento de muita expectativa para nossos estudantes, e é importante que eles e suas famílias fiquem atentos a todas as orientações do edital, para não perderem essa grande oportunidade de aprendizado e crescimento, tanto pessoal quanto acadêmico e cultural”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.

A seleção dos participantes levou em consideração o desempenho na Prova Paraná Mais 2024, os certificados do programa Inglês Paraná e a experiência como Aluno Monitor.





Segunda etapa

A convocação dá seguimento aos chamamentos do Programa Ganhando o Mundo 2026, maior edição do programa desde seu lançamento em 2022. A participação efetiva no intercâmbio depende da entrega completa da documentação exigida, da emissão de passaportes e vistos, e da aceitação do estudante, responsáveis e das instituições estrangeiras.





A lista completa dos convocados, instruções detalhadas para entrega de documentos e as próximas etapas do programa estão disponíveis no site da Secretaria da Educação.

Ganhando o Mundo





Maior programa de intercâmbio estudantil do Brasil voltado à rede pública estadual, o programa oferece aos estudantes a oportunidade de vivenciar experiências acadêmicas e culturais em instituições internacionais de excelência. Desde a sua criação, em 2022, mais de 2.500 alunos, professores e diretores já foram beneficiados pela iniciativa, que ultrapassa R$ 500 milhões em investimentos – cobrindo passagens, bolsa-auxílio, documentação e suporte completo.





