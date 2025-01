Educação do Paraná vai contratar 300 assistentes administrativos e auxiliares de serviços gerais

A Seed-PR (Secretaria da Educação do Paraná) abre nesta terça-feira (14) as inscrições no PSS (Processo Seletivo Simplificado) para preencher 150 vagas em cargos de assistente administrativo e outras 150 como auxiliar de serviços gerais.





O prazo vai até o dia 26 de janeiro com inscrição gratuita e deve ser feita no site www.pss.pr.gov.br.

As vagas disponibilizadas, em caráter transitório, são para todos os 32 NREs (Núcleos Regionais de Educação) e serão abertas em razão de afastamentos temporários de agentes educacionais I e II do QFEB (Quadro dos Funcionários da Educação Básica).





A jornada será de 40 horas semanais, de acordo com o horário de funcionamento do estabelecimento, compreendendo os períodos da manhã, tarde e noite. Os salários para os cargos de assistente administrativo são de R$ 4.064,77. Para os cargos de auxiliar de serviços gerais, a remuneração será de R$ 2.066,29, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

FUNÇÃO





Entre as atribuições dos assistentes administrativos estão atividades na secretaria da escola onde vai atuar, auxiliar na administração do estabelecimento, gestão dos espaços e ambientes de comunicação e tecnologia; redação e digitalização de documentos e atas; atualização de históricos e transferências escolares; prestação de atendimento ao público e na organização do ambiente escolar.

No caso das vagas de auxiliar de serviços gerais, as funções dos servidores selecionados serão distribuídas em grupos, como a execução de atividades de manutenção e limpeza dos espaços utilizados pelos estudantes e pelos profissionais da educação; merenda, manejo, e como motorista e tratorista.





“As contratações serão feitas ao longo do período de vigência dos editais, com possibilidade de ampliação, de acordo com a necessidade de substituição na rede estadual de educação”, diz Taciana Fenili de Santana, chefe do Núcleo de Recursos Humanos da Seed-PR.

