Enem deverá ser alterado em 2025, afirma ministro da Educação

UEL: vestibular 2024 tem 20% menos inscritos em comparação com o concurso anterior Um total de 16.049 estudantes se inscreveram para o Vestibular 2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina).



Primeiro, ainda no palco, o ministro disse que as mudanças não valeriam para o próximo ano, mas, na saída do evento, afirmou que para estudantes ingressantes no ensino médio em 2024, será possível fazer alterações se as redes de ensino e escolas quiserem.



Já o Enem, segundo ele, só terá alterações em 2025. "Nosso objetivo é aprovar as mudanças no ensino médio ainda neste ano [no Congresso] e, em 2024, discutir alterações para o Enem para 2025", disse o ministro.



Publicidade Ele também prometeu uma ação de recomposição de aprendizagem das matérias básicas para os estudantes que chegarem ao 3º ano do ensino médio em 2024, que são os que fizeram toda a etapa no formato atual. O ministro não deu detalhes sobre essa proposta.



Ele anunciou também que haverá um programa de bolsa de estudos para estudantes do ensino médio vulneráveis economicamente, a fim de reduzir a evasão escolar, mas afirmou que o valor ainda não está definido, assim como outros detalhes.



Publicidade Segundo o ministro, as mudanças no ensino médio vão alterar a formulação dos itinerários para que eles sejam definidos por regras estabelecidas pelo CNE (Conselho Nacional de Educação).





Brasil tem 34 milhões de jovens de baixa renda e um terço está em atraso escolar, diz pesquisa da Fiep Os jovens brasileiros, de 15 a 29 anos, representam um quarto da população total do Brasil e quase 70% deles, dois em cada três, são de baixa renda.