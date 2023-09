UEL: vestibular 2024 tem 20% menos inscritos em comparação com o concurso anterior

Um total de 16.049 estudantes se inscreveram para o Vestibular 2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Os números foram totalizados pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), após o final do processo de compensação bancária. As inscrições terminaram no último dia 12.





No próximo domingo (24), será realizada a Prova de Habilidade Específica para cerca de 60 candidatos ao curso de Música. A primeira fase será nos dias 29 de outubro e a segunda, em 26, 27 e 28 de novembro.

São ofertadas 3.130 vagas, sendo 2.541 por meio do Vestibular e outras 589 via Sisu (Sistema de Seleção Unificado).





A responsável pela Cops, professora Sandra Garcia, analisa que a redução no volume de candidatos – cerca de 20% menor do que o último concurso, realizado em março deste ano e que apresentou um quantitativo de 20,8 mil candidatos – está ligada a uma tendência nacional de estudantes de Ensino Médio buscarem oportunidades no mercado de trabalho e em cursos técnicos, em detrimento do Ensino Superior.

