Enem: leitura de jornais auxilia no domínio de atualidades

Eles estão presentes em praticamente todos os cadernos de prova do Enem. Isso sem falar da redação. Os textos jornalísticos são quase como camaleões: se adaptam aos mais diversos ambientes, sempre carregados de muita informação. Podem aparecer apresentando o discurso de alguma autoridade, ou algum fato que possa ser usado como fonte de argumentação. É um grande aliado de quem fará a prova em menos de um mês.

Não é raro o aparecimento de variados gêneros textuais jornalísticos, sendo que nenhum deles chega a predominar dentro do Enem. “Vai depender muito do tema a ser tratado e do repertório que tem dentro dele”, disse o professor Nilson Douglas Castilho, coordenador de ensino médio do Colégio Marista de Londrina.

De acordo com o professor, os dados e fontes contidos em notícias, reportagens, resenhas e artigos, por exemplo, podem ser utilizados na redação. “Todos esses textos veiculam mensagens importantes que constroem repertório, principalmente quando vêm de um veículo jornalístico de renome”, completou. Castilho aponta que, para trazer a veracidade do texto, é necessário que o candidato cite informações básicas como o nome do veículo e o assunto que ele abordou.





O poder de sintetizar informações também é um trunfo do jornalismo para que o candidato use a seu favor, e que contribui para defesa das suas principais ideias e construção do argumento dentro da proposta da redação. Até mesmo o posicionamento do texto pode ser um amigo na hora de escrever. “É feita essa análise do discurso. Não sobre ‘o que’ se diz, e sim ‘como’ se diz”, comentou.

