UEL informa estudantes sobre o Vestibular e o acesso à universidade pública e gratuita

O Prope (Programa de Apoio à Permanência) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga neste mês de outubro programação com ações para incentivar os estudantes das escolas públicas de Londrina a ingressarem no ensino superior. Por meio de conteúdo nas redes sociais, em podcast e em rodas de conversa online, são passadas orientações sobre o Vestibular 2022 UEL, o CEPV (Curso Especial Pré-Vestibular da UEL) e ações afirmativas.

Já foram produzidos, por exemplo, materiais com informações sobre a relevância e a natureza da UEL; e as formas de ingresso, formato do vestibular, formas de isenção da taxa de inscrição do Vestibular, utilização da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para ingressar na UEL pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e o ingresso pro meio da oferta de vagas remanescentes.

Os episódios em áudio estão disponíveis no Prope Cast. Dois vídeos também foram publicados recentemente, um sobre o passo a passo para inscrição do Vestibular da UEL 2022, que terminam dia 3 de novembro; e outro sobre o CEPV-UEL. Ambos podem ser acessados e baixados neste link.





Segundo a coordenadora do Prope, Margarida de Cássia Campos, professora do Departamento de Geociências, do CCE (Centro de Ciências Exatas), os temas são definidos com a coordenação, composta por professoras que apoiam o programa, e junto aos estudantes bolsistas que atuam no projeto e também são responsáveis pela produção e veiculação do material.

Encontros - Foram realizadas três rodas de conversa neste mês de outubro com alunos de escolas públicas de Londrina. Elas tiveram como tema “Formas de acesso à UEL (Universidade Estadual de Londrina)”. O próximo encontro está marcado para terça-feira (26), às 19 horas, pelo Google Meet.





Esses encontros reuniram diversos estudantes da cidade, das seguintes escolas públicas de Londrina: Carlos Almeida, João Sampaio, Heber Soares, Sagrada Família, Polivalente, Antonio Moraes de Barros, Dea Avarenga, Albino Feijó, Vani Ruiz, Thiago Terra, Wistremundo, Olympia Moraes Tromenta e Roseli Piotto.





Para Margarida, todas essas ações colaboram para que os estudantes das escolas públicas “ocupem um espaço que é direito deles”. “Compreendemos que a facilitação do acesso a informações técnicas e burocráticas sobre o processo de ingresso ao ensino superior é uma forma de democratizar o acesso e o ingresso ao ensino superior público”, afirma.





Ela conta que essas ações são formas encontradas para chegar até os estudantes do Ensino Médio, de maneira remota, mas também reconhece que a presença física do Prope nas escolas é ainda a melhor opção.





“A gente entra em sala, no horário da aula e dialoga sobre isso”, explica. Portanto, segundo ela, a perspectiva é que a partir de janeiro, com o início das aulas presenciais na UEL, marcado para dia 24, será possível retomar o trabalho diretamente nas escolas e fazer a divulgação do Vestibular 2023.





Contato - O Prope disponibiliza aos estudantes um canal exclusivo para tirar dúvidas sobre o Vestibular UEL e o acesso à Universidade. As perguntas podem ser enviadas para o WhatsApp (43) 3371-5825 e ainda para o perfil @propeuel.