Estudante de Londrina é único paranaense participante da Jornada Espacial do ITA

O estudante Samuel Bello Strass, que cursa a terceira série do Ensino Médio no Colégio Sigma, em Londrina, foi o único representante do Paraná na Jornada Espacial do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Depois de receber medalha de ouro com destaque na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2022, ele foi um dos 50 estudantes brasileiros convidados a participar do evento. No total, a 25ª edição da OBA, realizada neste ano, teve 1,2 milhão de participantes.





Esta não foi a única conquista do Sigma no semestre. A equipe do projeto Fórmula 1 na Escola, que incentiva estudantes a reproduzir a rotina de uma escuderia de Fórmula 1, também foi selecionada para a etapa nacional da competição, que acontece em março em São Paulo.

O medalhista foi orientado pelo professor Leandro Bento, que realiza no Sigma o projeto de preparação para olimpíadas de conhecimento e o Fórmula 1 na Escola. “É a primeira vez que o Sigma participa da OBA e já ganhou o maior prêmio da competição”, comemora o professor.





Em novembro, durante uma semana, Samuel e Leandro participaram de várias atividades em São José dos Campos, sede do ITA, onde puderam visitar instalações de alta tecnologia em instituições como ITA, MAB, INPE, EMBRAER, IAE. Nesses locais, puderam conversar com cientistas e tirar dúvidas sobre o trabalho que realizam.

O estudante conta que foi selecionado para o concorrido evento em função do alto índice de acertos na prova e pela complexidade das resoluções. “Nem todos que ganharam medalha de ouro foram convidados a participar”, destaca.





“Fiquei muito feliz quando recebi o resultado, não esperava ser medalhista e ainda participar do evento. Foi uma experiência incrível, conheci o trabalho dos cientistas, da Agência Espacial Brasileira e fiquei impressionado com o nosso potencial.”

