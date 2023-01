Governo japonês oferece seis modalidades de bolsas de estudo para estrangeiros

O Mext (Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia) japonês oferece anualmente seis modalidades de bolsas de estudo, com o intuito de recrutar intercambistas estrangeiros para estudar em instituições de ensino do Japão.





No dia 16 de janeiro serão abertas as inscrições para as modalidades de “Treinamento para Professores” e “Cultura e Língua Japonesa”. O cronograma completo está disponível no site do Consulado Geral do Japão, em Curitiba.

Publicidade

Publicidade





Os candidatos aprovados partirão para o Japão a partir da segunda quinzena de setembro, dependendo da situação da pandemia na época, para participar de programas específicos oferecidos pelas universidades japonesas. As inscrições vão até 16 de fevereiro.





Os benefícios das bolsas são: passagem de ida e volta do Japão; isenção das taxas de matrículas e mensalidades, bolsa mensal (para pagamento dos custos de vida que varia entre Y$117.000,00 a Y$ 143.000,00).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.