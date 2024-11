Inscrições ao vestibular Unioeste 2025 encerram no dia 11 de novembro

Encerra na próxima segunda-feira (11) o prazo de inscrições do vestibular Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) 2025. Para fazer o processo de inscrição e emitir a taxa de pagamento, que é de R$ 199, (podendo ser pago por boleto, pix ou em até 2x no cartão) o candidato precisa acessar o site do vestibular. A prova acontece em 15 de dezembro.





As vagas do vestibular 2025 serão compostas da seguinte forma: 50% para ampla concorrência e 50% para Vaga EP (escola pública), dos quais 10% são para a vaga PP (pretos/pardos). Ainda existem 5% de vagas adicionais e exclusivas para a PcD (pessoa com deficiência).

As duas etapas do vestibular da Unioeste serão realizadas no mesmo dia, sendo a primeira etapa no período da manhã e a segunda no período da tarde, ambas de forma unificada, simultânea e obrigatórias, nas cidades de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Marechal Cândido Rondon, Maringá e Toledo, no Estado do Paraná, além da cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul.





O ensalamento será disponibilizado no site a partir das 17 horas do dia 18 de novembro, sendo responsabilidade exclusiva do candidato comparecer na cidade, estabelecimento, sala, carteira, data e horário determinados.

ISENÇÃO





Para quem vai fazer a solicitação de isenção da taxa de inscrição, o período é o mesmo das inscrições, ou seja, até 11 de novembro. O candidato precisa no ato da inscrição clicar em solicitar isenção da taxa de inscrição e preencher o número do NIS (Número de Identificação Social). A isenção será concedida para candidatos que estejam regularmente inscritos no CadÚnico (Cadastro Único), que é o registro oficial do governo federal.

A própria Unioeste também oferece isenção da taxa de inscrição em diversos cursos de graduação, isso quer dizer que automaticamente no momento que o candidato optar por um dos cursos listados abaixo, dos cinco campi da universidade (Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo), não será necessário pagar nada para prestar o vestibular.





Confira quais são:

Cascavel – Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), Ciências Econômicas, Engenharia Agrícola, História, Letras (Português/Espanhol e Português/Italiano), Matemática e Pedagogia/Matutino;





Foz do Iguaçu - Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Hotelaria, Letras (Português/Espanhol e Português/Inglês), Matemática e Turismo;

Francisco Beltrão - Ciências Econômicas, Geografia (Bacharelado e Licenciatura), Pedagogia (Matutino e Noturno) e Serviço Social;





Marechal Cândido Rondon - Educação Física, Geografia, História, Letras (Português/Espanhol e Português/Inglês) e Zootecnia;

Toledo - Aquicultura/Engenharia de Pesca, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Engenharia Química, Filosofia (Matutino e Noturno), Química (Bacharelado e Licenciatura), Secretariado Executivo Trilíngue e Serviço Social.





VESTIBULAR SERIADO

O Vestibular Seriado é a oportunidade do candidato se organizar a longo prazo para ingressar na Unioeste. A modalidade é realizada em três fases, por três anos consecutivos, sendo o conteúdo da prova de cada fase referente ao currículo do Ensino Médio. Após a conclusão das três fases o candidato escolhe o curso e cidade para matrícula.





Para este concurso, aplicam-se apenas a primeira e segunda fase da modalidade seriado, denominadas Seriado 1 e 2, respectivamente, sendo considerado apto a participar do Seriado 1 apenas o candidato que esteja regularmente matriculado no primeiro ano do Ensino Médio e do Seriado 2 apenas o candidato que esteja regularmente matriculado no segundo ano do Ensino Médio, desde que tenha participado regularmente do Seriado 1, aplicado no Concurso Vestibular 2024, da Unioeste.





Quem optar pela opção do Vestibular Seriado vai fazer o pagamento da taxa de inscrição reduzida, com valor de R$ 70. Todos os detalhes e o conteúdo específico para quem escolher essa modalidade estão disponíveis no edital no site do vestibular.





TREINEIRO





Candidatos que optarem por fazer a prova na modalidade treineiro (por não estarem em período apto para ingressarem no Ensino Superior) também vão pagar taxa de inscrição de R$ 70, além disso, mesmo sem estar concorrendo a uma vaga, será dada uma projeção de como eles sairiam na prova, caso a pontuação obtida fosse utilizada para classificação.





