ENSINO SUPERIOR

Inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina terminam nesta quinta (14)

Redação Bonde com Agência UEL
12 ago 2025 às 15:26

André Ridão/Agência UEL
As inscrições para o Vestibular 2026 da Universidade Estadual de Londrina se encerram nesta quinta-feira (14), às 23h59. Para realizar a inscrição, é necessário acessar o portal da Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL (Cops), preencher o formulário e emitir a guia de arrecadação ou pix para pagamento.

Os candidatos deverão realizar o pagamento do preço público, no valor de R$ 181,00, até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. Ao todo, são oferecidas 3.180 vagas em 53 cursos de graduação presenciais, considerando a reserva para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a Prova Paraná Mais.

Vestibular UEL 2026


Com o aprimoramento da edição anterior, o Vestibular UEL 2026 será realizado em fase única, com dois dias de prova. No dia 26 de outubro, no domingo, todos os candidatos inscritos realizam a Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Redação, com 60 questões objetivas sobre: Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Química e Sociologia e uma proposta de redação.

Já no dia 27 de outubro, na segunda-feira, apenas candidatos de cursos com alta concorrência realizam a Prova de Conhecimentos Específicos, com nove questões discursivas sendo duas indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato.


Em data prévia à fase única, no dia 14 de setembro, os candidatos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda, Design Gráfico e Música realizam a Prova de Habilidades Específicas (PHE).

Cronograma

Todas as datas do Vestibular UEL 2026 podem ser acessadas no Portal do Vestibular.

