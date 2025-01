Laboratório de Línguas da UEL abre inscrições para turmas do primeiro semestre

As matrículas para ingressar no LabLínguas (Laboratório de Línguas da UEL) estão abertas e seguem até o dia 7 de fevereiro. Estão sendo ofertadas aulas de oito idiomas ao longo do primeiro semestre de 2025, com encontros presenciais ou remotos.





As inscrições estão abertas para alunos novos e regulares. Já para os candidatos que participaram dos testes de nivelamento, as matrículas estarão disponíveis de 27 de janeiro até 7 de fevereiro.





Em 2025, os cursos ofertados são: Alemão; Leitura Instrumental em Alemão; Gramática Ativa em Alemão; Espanhol; Francês; Inglês; Leitura Instrumental em Inglês; Inglês Kids; Inglês Teens; Inglês Para Professores; Italiano; Japonês; Libras; Mandarim; Português Para Falantes de Outras Línguas (PFOL). A grade completa com os horários das turmas ofertadas neste semestre está disponível neste endereço.





A matrícula para o semestre deve ser feita exclusivamente pelo site do Laboratório de Línguas e possui taxa de inscrição de R$ 300,00 reais para a comunidade interna da universidade e R$ 390,00 para a comunidade externa.





As salas e a secretaria do Laboratório de Línguas estão localizadas no CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) da UEL.