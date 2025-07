Londrina e Cambé são contemplados com investimento do PAC Seleções da Educação

O Governo Federal anunciou nesta quinta-feira (24), o resultado do Novo PAC Seleções da Educação. Londrina, Cambé (Região Metropolitana), Santo Antonio da Platina (Norte Pioneiro) , Santa Mariana (Norte Pioneiro) e Ortigueira (Campos Gerais) foram alguns dos 33 municípios do Paraná contemplados com investimentos para a contrução de novas creches e escolas de educação infantil. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento na cidade de Minas Novas (MG), no Vale do Jequitinhonha. Em todo o Brasil, o programa vai atender 455 cidades com 505 dessas unidades educacionais infantis. O investimento total em todo país é de R$ 1,7 bilhões.





No total, serão liberados R$ 2,3 bilhões; R$ 1,77 bilhões para as creches e escolas; e R$ 500 milhões para 1.000 veículos de 1.000 cidades. Dessas, 10 municípios são do Paraná. A seleção priorizou atender áreas de vulnerabilidade social, para ampliação da oferta de vagas para crianças de 0 a 5 anos, e garantir mais segurança e conforto no translado à escola, além de contribuir para a redução da evasão escolar dos estudantes.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, lembrou que essa é a segunda etapa do PAC Seleções e disse que as obras da primeira etapa já estão em andamento. "O nosso foco é levar escolaridade e aumentar a qualidade do padrão de educação nessas comunidades, que são mais vulneráveis. Somando com o Pacto pela Retomada de Obras Paralisadas e a primeira seleção, o Governo Federal irá entregar nesta gestão, mais de 200 escolas para as comunidades indígenas e quilombolas", afirmou.





Lançado em fevereiro, o Novo PAC Seleções 2025 disponibilizou mais de um mês para gestores e gestoras inscreverem projetos para os empreendimentos disponíveis nesta etapa. No total, o governo recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios, 99,4% dos municípios brasileiros. O programa investirá R$ 49,2 bilhões em quatro diferentes eixos. O resultado da Saúde foi divulgado no último dia 17 e Londrina foi contemplada com 17 combos de equipamentos para UBS e 13 kits para teleconsulta.

