Londrina: Secretaria da Mulher promove Workshop de Fotografia para Smartphones

A SMPM (Secretaria Municipal de Política para as Mulheres) está com inscrições abertas para o Workshop de fotografia para Smartphones que será realizado na próxima terça-feira (12), às 14h, no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na rua Valparaíso, 186, no Jardim Guanabara.





Podem participar mulheres a partir de 18 anos de idade, residentes em londrina e distritos, mediante inscrição pelo WhatsApp (43) 99945-0056. Foram disponibilizadas 25 vagas e cada participante deve levar o seu próprio smartphone. O curso terá duas horas de duração e será ministrado pela fotógrafa Thaís Souza.

Segundo a gerente do Centro de Oficinas para Mulheres, Carina Souza, o objetivo da atividade é orientar sobre fotografia a partir de smartphones, trabalhando a questão de iluminação, cor, distância, com foco nas mídias sociais.